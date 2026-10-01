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Georgina Rodríguez deja contundente mensaje tras decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar concentración de la selección de Portugal

Georgina Rodríguez respaldó públicamente a Cristiano Ronaldo después de que el futbolista anunciara su salida de la concentración de la selección de Portugal y anticipara que explicará los motivos más adelante.

Georgina Rodríguez mostró todo su apoyo para Cristiano Ronaldo en estos momentos. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Georgina Rodríguez mostró todo su apoyo para Cristiano Ronaldo en estos momentos. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Georgina Rodríguez mostró su respaldo a Cristiano Ronaldo después de que el futbolista comunicara su decisión de abandonar la concentración de la selección de Portugal. El delantero de Al-Nassr informó que tomó la determinación tras una rueda de prensa del seleccionador nacional y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La salida de 'CR7' se produjo durante la preparación del cuadro Luso para su próximo compromiso frente a Dinamarca por la UEFA Nations League. El futbolista no detalló las razones de su decisión y señaló que explicará lo ocurrido a los portugueses cuando considere que sea el momento adecuado. Mientras tanto, su esposa reaccionó públicamente al mensaje de su pareja.

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Cristiano Ronaldo abandona la concentración de la selección de Portugal

A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo compartió un comunicado en el que explicó que había decidido dejar la concentración del combinado europeo. El futbolista indicó que previamente había participado en una rueda de prensa del seleccionador nacional y que también había mantenido una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

En su mensaje, la estrella del Al-Nassr dejó claro que todavía no revelaría los motivos que llevaron a su salida. El delantero aseguró que contará a su debido tiempo toda la verdad a los portugueses sobre su decisión y recordó su compromiso con la selección a lo largo de su trayectoria.

Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras dejar Portugal

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El ex-Real Madrid también aprovechó la publicación para desear buena suerte al conjunto nacional y a sus compañeros de equipo. Su mensaje cerró, por ahora, la explicación pública sobre una decisión que se produjo en plena preparación de Portugal para su encuentro ante Dinamarca.

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El gesto de Georgina Rodríguez tras la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

La respuesta de Georgina Rodríguez no tardó en aparecer. La empresaria y esposa de Cristiano Ronaldo reaccionó a la publicación con un corazón rojo, un gesto breve con el que hizo público su respaldo al futbolista en medio de este episodio relacionado con la selección de Portugal.

La reacción adquirió especial interés debido a la exposición pública que mantiene la pareja y al seguimiento que generan sus publicaciones en redes sociales.

Sin añadir declaraciones sobre las razones de la salida, Georgina Rodríguez se limitó a acompañar el comunicado de Cristiano Ronaldo con el emoji de un corazón.

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Georgina Rodríguez y sus publicaciones previas a la decisión de Cristiano Ronaldo

Antes de que se conociera la salida del futbolista de la concentración portuguesa, Georgina Rodríguez había compartido contenido relacionado con su vida familiar y sus creencias religiosas. La modelo pasó parte del día junto a sus hijos y posteriormente publicó en sus stories imágenes de una visita a una iglesia.

En una de las fotografías difundidas por la modelo argentina aparece una de sus hijas encendiendo una vela y colocándola en un lampadario.

La publicación forma parte del contenido personal que la empresaria suele compartir con sus seguidores y vuelve a mostrar una faceta vinculada con la fe que ha expresado públicamente en distintas ocasiones.


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