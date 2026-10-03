Alianza Lima ganó su boleto al Mundial de Clubes de Vóley gracias a su tercer lugar en el Sudamericano. Foto: composición LR/Latina Deportes/Alianza Lima

Alianza Lima ganó su boleto al Mundial de Clubes de Vóley gracias a su tercer lugar en el Sudamericano. Foto: composición LR/Latina Deportes/Alianza Lima

Alianza Lima no solo tiene como principal objetivo la obtención del tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Las victorianas armaron un plantel muy competitivo con miras a lo que será su participación en el Mundial de Clubes por segunda ocasión consecutiva. En medio de este panorama, el presidente de la Confederación Sudamericana de Vóley brindó detalles sobre las gestiones que realizaron para que las íntimas se queden con el último boleto.

Marco Tullio Texeira brindó detalles de las gestiones que se realizaron con la Federación Peruana de Vóley y los directivos blanquiazules para lograr el cupo.

Presidente de la CSV sobre Alianza Lima en el Mundial de Clubes

"Nosotros gestionamos junto a la FIV para que un equipo de Perú dispute el campeonato, una vez que el Mundial de Clubes decidiera realizarlo en Brasil. El año pasado, como Osasco no tenía el cupo, la FIV decidió regalarle el cupo a un equipo de Estados Unidos. Este año conseguimos trabajar bien en este cupo, una vez que Osasco tenía el cupo por la Confederación Sudamericana y también era organizador del evento, para la participación de un equipo más y regalamos a Perú a través de la Federación Peruana, que lo aprobó con el resultado del Sudamericano de febrero pasado", manifestó.

En ese sentido, el directivo remarcó que la clasificación del conjunto victoriano fue gracias a su desempeño en el último Sudamericano de Clubes que se jugó en Lima. Además, precisó el rol que tuvo la Federación Peruana de Vóley.

"(…) En la última edición, como Osasco va a ser el anfitrión y tiene el cupo conquistado en la cancha, abrió la oportunidad para el tercer puesto, que en este caso fue Alianza. Ese club va a jugar el Mundial representando a Sudamérica. Cuando tuvo la decisión de que Osasco sería anfitrión y tenía el cupo, habían dos opciones en el reglamento de la FIV. Osasco jugaba con el cupo de Sudamérica, como en la edición pasada que se invitó un equipo de Estados Unidos, u Osasco sería el anfitrión y abriría un espacio más que lo peleamos para Sudamérica. Nosotros hicimos una reunión con la Federación Peruana y los gerentes de Alianza y decidimos que Alianza sería el representante", concluyó.

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley?

La próxima edición del Mundial de Clubes de Vóley 2026 se realizará en la ciudad de São Paulo, Brasil, entre el 8 y el 13 de diciembre.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

El equipo comandado por Alejandro Schneider integra el grupo A.