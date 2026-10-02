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Jorge Jesus, DT de Portugal, desafiante tras abandono de Cristiano Ronaldo: "No me arrepiento"

Luego del triunfo ante Dinamarca por la Nations League, el entrenador de Portugal defendió sus argumentos y reafirmó su postura sobre la situación de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de Portugal. Foto: composición LR/AFP
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de Portugal. Foto: composición LR/AFP
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Jorge Jesus se mantiene firme en su postura sobre la polémica salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal. Luego del triunfo sobre Dinamarca por la Nations League, el entrenador del conjunto luso volvió a ser interrogado por los medios sobre la situación del veterano goleador.

Antes del duelo contra los daneses, el estratega indicó que CR7 contaba con un “estatus diferente”; sin embargo, fue claro al mencionar que las reglas deben cumplirlas todos.

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Jorge Jesús sobre la salida de Cristiano Ronaldo

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Jorge Jesus fue consultado sobre estas declaraciones y si existía algún tipo de arrepentimiento de su parte.

“No, en absoluto. No me arrepiento y sigo pensando de la misma manera. Hay jugadores que gozan de un estatus especial, eso está muy claro, pero insisto en que las normas son iguales para todos. Siempre he pensado así y debo seguir pensándolo”, aseguró.

La situación de Cristiano Ronaldo no cayó nada bien en los aficionados de la selección de Portugal, quienes reprocharon al técnico. “No escuché silbidos de desaprobación por parte de la afición portuguesa, a pesar de que estaba cerca de ellos. No escuché nada de ese tipo de parte de los portugueses (…). Lo más importante tras una victoria, e incluso cuando no se logra el triunfo, es respetar a la afición. Eso es imprescindible para mantener su vínculo con la selección”, apuntó.

Por otra parte, Jorge Jesus afirmó que después del duelo contra Noruega en Oporto brindará sus descargos sobre lo acontecido con la leyenda portuguesa.

“Explicaré todo después del último partido. Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”, concluyó.

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¿Cuándo juega Portugal vs Noruega?

El Portugal vs Noruega, correspondiente a la fecha 4 del grupo D de la Nations League, se jugará este domingo 4 de octubre a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana).

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