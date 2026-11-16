Tabla de posiciones Liga 1 2026: así marcha el acumulado y el Torneo Clausura del fútbol peruano
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos lideran y qué clubes luchan por salir de la zona de descenso en el Acumulado.
Este fin de semana se juega la última jornada en la Liga 1 2026. El domingo arrancó la fecha 17 del Torneo Clausura. En el primer partido, Comerciantes Unidos igualó 3-3 con Sport Boys en Cutervo. Este lunes, Cusco FC recibe a ADT, mientras que CD Moquegua y Atlético Grau se enfrentan en lo que será la definición por el descenso. De igual forma, el sábado FC Cajamarca visitará a Alianza Lima en Matute con la esperanza de mantenerse en primera división.
El próximo domingo, Sport Huancayo se enfrenta a Universitario, mientras que Sporting Cristal hará lo propio ante Cienciano, donde se conocerá al equipo ganador del Torneo Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
- Paola Rivera, voleibolista mexicana de San Martín, tras ganarle a Alianza Lima: "Somos bien piconas"
- Universitario perdió el invicto y la punta: cayó 3-0 ante Regatas Lima por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sport Huancayo
|16
|+9
|34
|2
|Sporting Cristal
|16
|+17
|33
|3
|Universitario
|16
|+11
|32
|4
|Deportivo Garcilaso
|17
|+12
|30
|5
|Melgar
|16
|+9
|29
|6
|Alianza Lima
|16
|+7
|29
|7
|Alianza Atlético
|16
|-1
|28
|8
|Sport Boys
|17
|+6
|27
|9
|Juan Pablo II
|17
|+7
|26
|10
|Cusco FC
|16
|+2
|24
|11
|Atlético Grau
|16
|-3
|21
|12
|Comerciantes Unidos
|17
|-1
|17
|13
|Cienciano
|16
|-4
|17
|14
|FC Cajamarca
|16
|-14
|14
|15
|Los Chankas
|17
|-18
|14
|16
|ADT
|16
|-12
|12
|17
|CD Moquegua
|16
|-14
|12
|18
|UTC*
|17
|-13
|4
Tabla de posiciones del Acumulado
Esta última fecha se define al segundo equipo que descenderá en la Liga 1 2026.
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|33
|+30
|69
|2
|Universitario
|33
|+20
|61
|3
|Melgar
|33
|+18
|57
|4
|Deportivo Garcilaso
|34
|+15
|56
|5
|Sporting Cristal
|33
|+15
|51
|6
|Cusco FC
|32
|+8
|51
|7
|Cienciano
|33
|+8
|50
|8
|Sport Huancayo
|33
|-1
|50
|9
|Alianza Atlético
|33
|+1
|49
|10
|Los Chankas
|34
|-14
|48
|11
|Sport Boys*
|34
|+2
|43
|11
|Juan Pablo II
|34
|-11
|42
|13
|Comerciantes Unidos
|34
|-3
|38
|14
|Atlético Grau
|33
|-9
|37
|15
|ADT
|33
|-12
|31
|16
|CD Moquegua
|33
|-21
|30
|17
|FC Cajamarca*
|33
|-19
|29
|18
|UTC*
|34
|-18
|17
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Domingo 15 de noviembre
- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys | Finalizado
- Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso | Finalizado
Lunes 16 de noviembre
- UTC 5-3 Los Chankas | Finalizado
- Cusco FC vs ADT | Hora: 3.15 p. m.
- CD Moquegua vs Atlético Grau | 3.15 p. m.
Miércoles 18 de noviembre
- Alianza Atlético vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.
Sábado 21 de noviembre
- Alianza Lima vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.
Domingo 22 de noviembre
- Sport Huancayo vs Universitario | Hora: 3.00 p. m.
- Sporting Cristal vs Cienciano | Hora: 3.00 p. m.