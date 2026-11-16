Tabla de posiciones Liga 1 2026: así marcha el acumulado y el Torneo Clausura del fútbol peruano Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos lideran y qué clubes luchan por salir de la zona de descenso en el Acumulado.

Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: Universitario/Sport Huancayo/Sporting Cristal/composición LR

Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura. Foto: Universitario/Sport Huancayo/Sporting Cristal/composición LR

Este fin de semana se juega la última jornada en la Liga 1 2026. El domingo arrancó la fecha 17 del Torneo Clausura. En el primer partido, Comerciantes Unidos igualó 3-3 con Sport Boys en Cutervo. Este lunes, Cusco FC recibe a ADT, mientras que CD Moquegua y Atlético Grau se enfrentan en lo que será la definición por el descenso. De igual forma, el sábado FC Cajamarca visitará a Alianza Lima en Matute con la esperanza de mantenerse en primera división.

El próximo domingo, Sport Huancayo se enfrenta a Universitario, mientras que Sporting Cristal hará lo propio ante Cienciano, donde se conocerá al equipo ganador del Torneo Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posición Equipo PJ DF PTS 1 Sport Huancayo 16 +9 34 2 Sporting Cristal 16 +17 33 3 Universitario 16 +11 32 4 Deportivo Garcilaso 17 +12 30 5 Melgar 16 +9 29 6 Alianza Lima 16 +7 29 7 Alianza Atlético 16 -1 28 8 Sport Boys 17 +6 27 9 Juan Pablo II 17 +7 26 10 Cusco FC 16 +2 24 11 Atlético Grau 16 -3 21 12 Comerciantes Unidos 17 -1 17 13 Cienciano 16 -4 17 14 FC Cajamarca 16 -14 14 15 Los Chankas 17 -18 14 16 ADT 16 -12 12 17 CD Moquegua 16 -14 12 18 UTC* 17 -13 4

Tabla de posiciones del Acumulado

Esta última fecha se define al segundo equipo que descenderá en la Liga 1 2026.

Posición Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 33 +30 69 2 Universitario 33 +20 61 3 Melgar 33 +18 57 4 Deportivo Garcilaso 34 +15 56 5 Sporting Cristal 33 +15 51 6 Cusco FC 32 +8 51 7 Cienciano 33 +8 50 8 Sport Huancayo 33 -1 50 9 Alianza Atlético 33 +1 49 10 Los Chankas 34 -14 48 11 Sport Boys* 34 +2 43 11 Juan Pablo II 34 -11 42 13 Comerciantes Unidos 34 -3 38 14 Atlético Grau 33 -9 37 15 ADT 33 -12 31 16 CD Moquegua 33 -21 30 17 FC Cajamarca* 33 -19 29 18 UTC* 34 -18 17

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Domingo 15 de noviembre

Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys | Finalizado

| Finalizado Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso | Finalizado

Lunes 16 de noviembre

UTC 5-3 Los Chankas | Finalizado

| Finalizado Cusco FC vs ADT | Hora: 3.15 p. m.

CD Moquegua vs Atlético Grau | 3.15 p. m.

Miércoles 18 de noviembre

Alianza Atlético vs Melgar | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 21 de noviembre

Alianza Lima vs FC Cajamarca | Hora: 3.30 p. m.

Domingo 22 de noviembre