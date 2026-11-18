Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal confirmado para ver la final de la Liga Femenina 2026 Las merengues tienen la gran opción de consagrarse campeonas absolutas de la Liga Femenina 2026. Revisa todo sobre la gran final del Torneo Clausura.

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizan un nuevo clásico del fútbol peruano, esta vez en la definición del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las Leonas parten con ventaja en la serie gracias al 3-1 de la ida y buscarán la consagración en Matute.

Las dirigidas por Carlos Véliz tienen la gran opción de ser campeonas absolutas de la competición. Luego de adjudicarse el Torneo Apertura, un triunfo o empate en el recinto victoriano les permitirá obtener el segundo certamen de la temporada y, por ende, sumar una nueva estrella a su palmarés.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario por la final de la Liga Femenina?

La gran final del Clausura Femenino entre Alianza y Universitario se jugará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por la final de la Liga Femenina?

La revancha entre el conjunto blanquiazul y las cremas empezará a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario femenino?

El duelo entre Alianza y la U será transmitido en señal abierta por América TV, Juntos TV y el canal de YouTube Bicolor+. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

Alianza Lima vs. Universitario: últimos partidos

Así quedaron los últimos cruces entre cremas y blanquiazules por la Liga Femenina.