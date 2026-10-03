Mano Menezes tras derrota de Perú ante Canadá: DT admite desgaste y anuncia cambio de plan

La selección peruana volvió a dejar dudas en su gira por Norteamérica. La ‘Bicolor’ cayó 2-0 ante Canadá este sábado 3 de octubre y, tras el encuentro, Mano Menezes hizo una autocrítica sobre el rendimiento de sus dirigidos. El entrenador brasileño reconoció que el equipo estuvo lejos de su mejor versión y puso especial énfasis en el desgaste acumulado durante esta fecha FIFA.

Perú afrontó ante Canadá su tercer partido de esta ventana internacional, mientras que el conjunto norteamericano llegaba con un periodo mayor de descanso. Para Menezes, esa diferencia terminó siendo determinante en el desarrollo del compromiso.

“Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado”, declaró en conferencia.

Mano Menezes reconoce la diferencia física ante Canadá

El técnico brasileño no utilizó el desgaste como única explicación para la derrota, pero sí consideró que fue un factor que terminó perjudicando a Perú. La carga de partidos durante la gira hizo que varios futbolistas llegaran con menos energía al enfrentamiento contra Canadá.

“La diferencia física es bastante importante para nosotros. Sabíamos el riesgo de la gira, pero tenemos que pasar por esto”.

La situación también influyó directamente en las decisiones que tomó el comando técnico durante el partido. Al comenzar el segundo tiempo, Menezes realizó cinco modificaciones, una medida que inicialmente no estaba contemplada dentro de su planificación.

¿Por qué Perú hizo cinco cambios en el entretiempo?

El entrenador explicó que las sustituciones respondieron principalmente a la condición de algunos jugadores. Según su análisis, varios integrantes del plantel no estaban en condiciones de mantener el ritmo mostrado durante la primera mitad.

“Mi intención no era hacer cinco cambios en el entretiempo. Entendí que algunos jugadores no estaban bien. Es natural, algunos no jugaban 90 minutos desde hace tiempo. Esperábamos a Canadá un poco diferente y, en la segunda parte, tuvimos oportunidades que pudimos aprovechar”.

Las modificaciones buscaron darle otra dinámica a la selección peruana después de una primera mitad en la que Canadá consiguió imponerse y encontrar espacios para generar peligro.

Sin embargo, el cambio de piezas no fue suficiente para que la ‘Bicolor’ pudiera remontar el resultado. El conjunto nacional tuvo algunas aproximaciones durante el complemento, pero no logró convertirlas en goles.

Menezes también cuestionó el juego de Perú

Más allá del aspecto físico, el entrenador brasileño reconoció que hubo problemas futbolísticos. Perú tuvo dificultades para superar la presión canadiense y durante varios pasajes del encuentro no encontró una vía clara para avanzar hacia el arco rival.

“Cuando no se hace un buen partido como equipo, corremos las consecuencias de esto. Casi nunca conseguimos generar juego. Tratamos de descubrir caminos para salir de la presión, pero pocas veces lo logramos. El resultado fue justo”.

La declaración de Menezes refleja que el análisis del cuerpo técnico no se limita al cansancio. El funcionamiento colectivo también quedó como uno de los principales puntos por corregir antes del siguiente compromiso.

Canadá, por su parte, aprovechó mejor sus oportunidades y logró resolver el partido durante la primera mitad. Perú no consiguió responder después del segundo tanto y terminó alejándose de la posibilidad de conseguir su primera victoria de la gira.

Perú reduciría la cantidad de partidos en próximas fechas FIFA

El desgaste experimentado durante esta ventana internacional también provocaría un cambio en la planificación de la selección peruana. Menezes adelantó que buscarán reducir la cantidad de partidos que disputa el equipo durante futuras fechas FIFA.

"Hemos optado por que podamos jugar tres partidos y ya no cuatro en las próximas fechas, ya que hay una complicación de recuperación física. Pero también hay cuestiones económicas que debemos tener en cuenta".

La intención sería darle al plantel más tiempo para recuperarse entre un encuentro y otro. El entrenador también reconoció que la organización de los amistosos no depende únicamente de criterios deportivos, pues existen factores económicos que deben ser considerados.

Diego Romero tuvo su primera titularidad con Perú

Menezes también fue consultado por la presencia de Diego Romero desde el inicio. El arquero de Universitario recibió la oportunidad de comenzar el partido ante Canadá y sumó una nueva experiencia con la selección mayor.

El técnico explicó que este tipo de encuentros también permite evaluar a futbolistas que todavía no han tenido demasiados minutos con la Bicolor.

"Es la decimonovena convocatoria de Romero y la primera vez que juega como titular. Hay jugadores que han tenido pocos minutos y, enfrentando a selecciones importantes, tenemos que poner a los jugadores para que sumen experiencia".

De esta manera, la derrota ante Canadá dejó a Menezes con varios aspectos por revisar. El técnico deberá encontrar un equilibrio entre la exigencia de los amistosos internacionales, la recuperación de sus jugadores y la necesidad de seguir probando alternativas en la selección peruana.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana todavía tiene un partido pendiente en esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes se enfrentará a Colombia el martes 6 de octubre, en un encuentro que servirá como última prueba de esta gira por Norteamérica.

Perú buscará cerrar este periodo internacional con una mejor imagen después de sus resultados ante Estados Unidos, México y Canadá. Para Menezes, el desafío será corregir los problemas evidenciados y, al mismo tiempo, administrar mejor la carga física de sus futbolistas.