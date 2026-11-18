Sport Huancayo vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la definición del Torneo Clausura El Estadio IPD Huancayo será testigo de una final entre el Rojo Matador y los merengues. Revisa todo para seguir el partido de la última jornada del Clausura.

Sport Huancayo se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sport Huancayo/Universitario

Sport Huancayo se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sport Huancayo/Universitario

Sport Huancayo y Universitario de Deportes jugarán una final en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan un triunfo y esperar resultados; por su parte, el Rojo Matador se consagrará con una victoria.

Sporting Cristal estará a la expectativa de este resultado, pues un empate entre la U y Huancayo les permitiría seguir soñando con el trofeo del segundo certamen del año y una eventual clasificación a las semifinales por el título nacional.

¿Cuándo se juega Sport Huancayo vs Universitario?

El decisivo partido entre Sport Huancayo vs Universitario se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo, escenario con capacidad para albergar a 20.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sport Huancayo vs Universitario por el Clausura?

El duelo entre el Rojo Matador y la U se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Sport Huancayo vs Universitario?

La transmisión televisiva del partido del Torneo Clausura estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar todos los partidos del certamen local.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones mientras se desarrolla la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.