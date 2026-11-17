Alianza Lima - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 Los equipos de Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva en uno de los duelos más llamativos de la última jornada del Torneo Clausura.

Alianza Lima afrontará su último partido del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede recibirá a FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva con miras a lo que serán los playoffs de la Liga 1. Los blanquiazules llegan a este partido tras igualar 1-1 ante Los Chankas en Andahuaylas.

En cuanto a FC Cajamarca, venció 2-0 a Alianza Atlético en su último partido del campeonato. El cuadro cajamarquino tiene la dura misión de conseguir una goleada histórica ante los íntimos si quiere mantenerse en la máxima categoría en la próxima temporada.

¿Cuándo juega Alianza Lima - FC Cajamarca?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 21 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima - FC Cajamarca?

El encuentro arrancará a las 3.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima - FC Cajamarca?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Lima y FC Cajamarca por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Alianza Lima - FC Cajamarca

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre FC Cajamarca.