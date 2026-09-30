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Cristiano Ronaldo abandona concentración de la selección de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, confirmó su salida de la selección nacional tras conversar con el presidente de la federación y aseguró que explicará los motivos de su decisión.

Cristiano Ronaldo no tuvo minutos en la última victoria de Portugal. Foto: EFE
Cristiano Ronaldo no tuvo minutos en la última victoria de Portugal. Foto: EFE
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Cristiano Ronaldo se pronunció tras la polémica en Portugal y confirmó que decidió dejar la concentración de su selección. En un mensaje difundido en redes sociales, el astro luso señaló que tomó la determinación después de la conferencia del entrenador Jorge Jesús y luego de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

A través de sus cuentas oficiales, el atacante deseó suerte a Portugal y al plantel, aunque no precisó si su salida supone un retiro definitivo de la selección nacional. "A su debido tiempo contaré la verdad", fue uno de los mensajes que dejó Cristiano Ronaldo en redes sociales.

Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras dejar Portugal. Foto: Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo abandona concentración de la selección de Portugal

Este episodio tuvo como inicio la victoria portuguesa por 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no tuvo minutos, pese a que el estratega Jorge Jesus había contemplado darle participación durante la segunda mitad. Posteriormente, Cristiano tampoco participó en el entrenamiento junto a sus compañeros.

La explicación inicial de la federación fue que el jugador regresó al hotel para utilizar un equipamiento específico y completar una rutina individual, aunque no se comunicó ninguna lesión. Tengamos en cuenta que la prensa portuguesa también había informado acerca de una reunión entre 'CR7' y Jorge Jesus, así como del viaje del presidente federativo, Pedro Proença, para acompañar al plantel.

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¿Cuándo es el próximo partido de la selección de Portugal?

La selección de Portugal enfrentará a Dinamarca este jueves 1 de octubre en Copenhague por la UEFA Nations League. Este cotejo se llevará a cabo a la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Parken Stadium.

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