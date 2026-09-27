Portugal vs Noruega EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido con Cristiano Ronaldo y Haaland por la Nations League

¿Dónde ver Portugal vs Noruega EN VIVO HOY? | Sigue el duelo entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por fecha 2 del grupo D de la UEFA Nations League, a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), en el Ullevaal Stadion de Oslo. La transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus Premium; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

El equipo comandado por 'CR7' viene de lograr una ajustado triunfo 1-0 sobre la selección de Gales. Por su parte, los 'Vikingos' sufrieron para imponerse 3-2 ante Dinamarca.

¿A qué hora juegan Portugal vs Noruega?

En suelo peruano, el choque entre Portugal vs Noruega por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 12.45 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Portugal vs Noruega?

El duelo entre Portugal vs Noruega por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la plataforma de streaming por Disney Plus Premium.

¿Cómo ver Portugal vs Noruega online gratis?

Si deseas ver Portugal vs Noruega ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Pronósticos para el Portugal vs Noruega

Las principales casas de apuestas muestran un escenario muy parejo entre Portugal y el conjunto vikingo.