Portugal vs Noruega EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido con Cristiano Ronaldo y Haaland por la Nations League
El duelo entre goleadores será el principal atractivo del partido por la segunda jornada de la Nations League 2026. Sigue la transmisión del partido Portugal vs Noruega.
¿Dónde ver Portugal vs Noruega EN VIVO HOY? | Sigue el duelo entre Cristiano Ronaldo y Erling Haaland por fecha 2 del grupo D de la UEFA Nations League, a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), en el Ullevaal Stadion de Oslo. La transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus Premium; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.
El equipo comandado por 'CR7' viene de lograr una ajustado triunfo 1-0 sobre la selección de Gales. Por su parte, los 'Vikingos' sufrieron para imponerse 3-2 ante Dinamarca.
¿A qué hora juegan Portugal vs Noruega?
En suelo peruano, el choque entre Portugal vs Noruega por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- Perú vs Estados Unidos EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026
- Inglaterra vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la UEFA Nations League 2026
- México: 12.45 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.
¿En qué canal ver Portugal vs Noruega?
El duelo entre Portugal vs Noruega por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la plataforma de streaming por Disney Plus Premium.
¿Cómo ver Portugal vs Noruega online gratis?
Si deseas ver Portugal vs Noruega ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.
Pronósticos para el Portugal vs Noruega
Las principales casas de apuestas muestran un escenario muy parejo entre Portugal y el conjunto vikingo.
- Betsson: gana Portugal (2,62), empate (3,60), gana Noruega (2,52)
- Betano: gana Portugal (2,65), empate (3,70), gana Noruega (2,50)
- Bet365: gana Portugal (2,63), empate (3,60), gana Noruega (2,45)
- 1XBet: gana Portugal (2,69), empate (3,76), gana Noruega (2,54)
- Caliente: gana Portugal (2,58), empate (3,80), gana Noruega (2,58)
- Doradobet: gana Portugal (2,66), empate (3,80), gana Noruega (2,42).