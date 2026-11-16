Pesan menos de 30 gramos, pero levantan edificios de una tonelada en el desierto: sus nidos tienen hasta 300 habitaciones y pueden durar más de un siglo Utilizando hierba, ramas y materiales suaves, estos pájaros del continente africano diseñan espacios que resguardan a sus crías y las protegen de los depredadores.

En el sur de África, los tejedores sociables construyen nidos que parecen edificios comunitarios, alcanzando hasta una tonelada de peso y seis metros de ancho.

En el sur de África, los tejedores sociables construyen nidos que parecen edificios comunitarios, alcanzando hasta una tonelada de peso y seis metros de ancho. Foto: Composicón LR

En las regiones áridas del sur de África, unas pequeñas aves construyen estructuras que parecen auténticos edificios comunitarios. Se trata de los tejedores sociables, ejemplares de apenas 27 gramos capaces de levantar nidos de hasta una tonelada de peso y seis metros de ancho.

Estas construcciones pueden albergar a cientos de ejemplares y permanecer habitadas durante más de 100 años. Su particular arquitectura no solo protege a las aves de las temperaturas extremas, sino que también ofrece refugio a otras especies que comparten su hábitat.

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¿Cómo construyen estas pequeñas aves nidos de una tonelada?

Los tejedores sociables (Philetairus socius) habitan en Sudáfrica, Namibia y Botsuana. Para levantar sus enormes estructuras utilizan hierba seca, ramas y materiales suaves, como algodón vegetal y pelo de animales, con los que acondicionan las habitaciones interiores.

Cada pareja dispone de su propio espacio, al que accede mediante un pequeño túnel de aproximadamente 25 centímetros de largo. Las entradas cuentan con ramas puntiagudas que dificultan el ingreso de serpientes, mientras que la cubierta inclinada permite evacuar el agua de lluvia.

Los nidos pueden durar más de 100 años y proteger a otras especies

A diferencia de otras construcciones animales, estos nidos no se terminan en una sola generación. Los ejemplares permanecen en ellos durante todo el año, reparan los daños y amplían la estructura heredada de sus antepasados, por lo que algunas colonias llevan más de un siglo habitadas.

Además, funcionan como refugios para buena parte de la fauna de la región. Los halcones pigmeos africanos utilizan sus habitaciones para reproducirse, mientras que otras aves, reptiles y mamíferos aprovechan sus espacios y la sombra de los árboles que sostienen estas enormes construcciones.