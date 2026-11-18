Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal de TV para ver el partido por la definición del Torneo Clausura Los rimenses necesitan ganar en el Gallardo y esperar el resultado del Universitario - Huancayo. Revisa todo sobre el partido por la última fecha del Clausura.

Sporting Cristal se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cienciano

Sporting Cristal se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cienciano

Sporting Cristal aún sueña con ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo comandado por Roberto Mosquera sabe que depende de otros resultados; sin embargo, un triunfo frente a Cienciano le permitiría mantenerse a la expectativa.

Los rimenses necesitan la victoria frente al 'Papá' y esperar que Sport Huancayo empate o pierda ante Universitario de Deportes.

¿Cuándo se juega Sporting Cristal vs Cienciano?

El decisivo partido entre Sporting Cristal vs Cienciano se jugará el domingo 22 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo, escenario con capacidad para albergar a 19.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano por el Clausura?

El duelo entre rimenses e imperiales se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica y México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Cienciano?

La transmisión televisiva del partido del Torneo Clausura estará a cargo de la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos para televisar todos los partidos del certamen local.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones mientras se desarrolla la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.