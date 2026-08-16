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Revelan imágenes de la boda privada de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez donde ella no usó vestido de novia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al revelar detalles de su íntima boda en Portugal, celebrada junto a sus cinco hijos y marcada por el particular look que eligió la modelo para dar el sí.

Ronaldo y Rodríguez se casaron en una boda privada en Portugal. Foto: Composición LR/Vogue.
Ronaldo y Rodríguez se casaron en una boda privada en Portugal. Foto: Composición LR/Vogue.
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo al revelar las primeras imágenes de su boda, celebrada en absoluta privacidad el 11 de agosto en Cascais, Portugal. La pareja decidió mantener en reserva los detalles de la misma y optó por una ceremonia íntima en su propia casa, acompañada únicamente por sus cinco hijos y cuatro testigos.

Las fotografías fueron difundidas en exclusiva por la revista 'Vogue' y permitieron conocer algunos de los detalles de la celebración que la pareja mantuvo alejada de los reflectores. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elección de Georgina para la ceremonia, pues dejó de lado el tradicional vestido de novia y apostó por un look mucho más sobrio y elegante.

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Georgina Rodríguez sorprende al casarse con un look que rompió con la tradición

A diferencia de lo que muchos esperaban, Georgina Rodríguez no lució un tradicional vestido de novia. La modelo eligió un conjunto blanco de falda de faille de seda de Gucci, acompañado de zapatos de satén y joyas, para dar el sí a Cristiano Ronaldo en la intimidad de su hogar.

La elección tuvo además un significado especial para la pareja, ya que ambos se conocieron en una tienda Gucci de Madrid en 2016. El futbolista, por su parte, llevó un traje beige de la misma firma. La decisión de apostar por una celebración sencilla también respondió al deseo de ambos de priorizar un momento familiar por encima de una gran boda llena de lujos.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron rodeados de sus hijos

La ceremonia civil se realizó en el salón de la vivienda de la pareja en Cascais y tuvo como protagonistas a sus cinco hijos. La intención de Cristiano y Georgina fue mantener el enlace como un momento íntimo y familiar, lejos de la presencia de grandes grupos de invitados y de la atención mediática.

Después de la ceremonia, ambos también recibieron una bendición religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. La fecha elegida para su matrimonio tuvo un significado especial, pues coincidió con el décimo aniversario de su encuentro. Aunque el enlace fue reservado, la pareja no descarta realizar posteriormente una celebración más grande junto a familiares y amigos.

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