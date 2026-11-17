Erick Noriega sobre supuesto interés de clubes euorpeos: "Sería una falta de respeto pensar en irme" Luego del triunfo 2-0 ante Bolivia, el volante de la selección peruana aseguró que toda su atención se encuentra en superar el duro momento que afronta con Gremio en Brasil.

Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos con mejor presente en el extranjero. El volante de 25 años es titular indiscutible en Gremio de Porto Alegre y fue uno de los más destacados en el reciente triunfo de la selección ante Bolivia.

El polifuncional jugador partió rumbo a territorio brasileño para reintegrarse a su club. En medio de este panorama, la prensa le consultó sobre un presunto interés de algunos clubes europeos.

Erick Noriega sobre jugar en el extranjero

En un primer momento, Erick Noriega señaló que, en estos momentos, no piensa en cambiar de equipo y se encuentra enfocado en ayudar a Gremio a salvar la categoría en el Brasileirão y poder consagrarse en la Copa de Brasil.

"Yo creo que ahorita eso de salir es lo de menos, sería una falta de respeto estar pensando en irme cuando estamos en una situación importante ahorita en Gremio”, manifestó para las cámaras de América Deportes.

Más allá de estas declaraciones, el exdefensor de Alianza Lima reconoció que más adelante le gustaría llegar a alguna liga del viejo continente. "Obviamente que me gustaría, pero eso lo tengo que pensar más adelante", agregó.

¿Qué dijo Erick Noriega tras el triunfo de Perú ante Bolivia?

"Estábamos renegando porque no conseguíamos la victoria haciendo partidos buenos, hay que mejorar, rivales que nos han pasado por encima, pero creo que hoy demostramos un buen triunfo, demostramos lo que vimos entrenando, pero se sigue entrenando para obtener más victorias", manifestó al finalizar el triunfo 2-0 sobre los altiplánicos.

Por otra parte, el volante de la selección peruana brindó sus sensaciones tras compartir la zaga central con su compañero Fabio Gruber.

"Fabio antes que un buen jugador, es una gran persona, juega muy bien, se acopla muy bien al equipo, es un peruano más, estamos muy contentos aquí, hoy nos fue súper bien como dupla al igual con Garcés y también con Miguel Araujo, tenemos jugadores de mucha categoría", concluyó.