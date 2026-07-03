Así van los cruces de octavos de final del Mundial 2026: enfrentamientos confirmados y últimos clasificados
HOY, viernes 3 de julio, se definen los últimos equipos clasificados a octavos de final del Mundial 2026. Revisa las fechas y horarios de los próximos partidos del torneo.
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Se definen todos los clasificados a octavos de final del Mundial 2026. La etapa de eliminación directa trajo consigo definiciones intensas y los hinchas podrán seguir disfrutando de grandes partidos en el último día de competición de los 16avos. Argentina y Colombia buscarán avanzar de fase.
Selecciones como Brasil, Francia, Paraguay, México, Suiza, Canadá, Estados Unidos y Portugal ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo FIFA.
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Partidos confirmados de octavos de final del Mundial 2026
Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.
Sábado 4 de julio
- 12.00 p. m. | Canadá vs Sudáfrica (Estadio Houston)
- 4.00 p. m. | Francia vs Paraguay (Estadio Bahía de San Francisco)
Domingo 5 de julio
- 3.00 p. m. | Brasil vs Noruega
- 7.00 p. m. | México vs Inglaterra
Lunes 6 de julio
- 2.00 p. m. | Portugal vs España
- 7.00 p. m. | Estados Unidos vs Bélgica
Martes 7 de julio
- 11.00 a. m. | Argentina/Cabo Verde vs Egipto/Australia
- 3.00 p. m. | Suiza vs Colombia/Ghana
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de la señal de DSports, que cuenta con los derechos de transmisión. En suelo peruano, varios partidos de la ronda final se podrán seguir gratis en señal abierta a través de América TV (canal 4).
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Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
Solo faltan definir los tres últimos boletos para los octavos de final del Mundial.
- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- España
- Portugal
- Suiza
¿Cuándo es la final del Mundial 2026?
La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos). El cruce que definirá al campeón está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).