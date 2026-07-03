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Así van los cruces de octavos de final del Mundial 2026: enfrentamientos confirmados y últimos clasificados

HOY, viernes 3 de julio, se definen los últimos equipos clasificados a octavos de final del Mundial 2026. Revisa las fechas y horarios de los próximos partidos del torneo.

Solo falta 3 equipos para conocer a todos los clasificados a octavos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA
Solo falta 3 equipos para conocer a todos los clasificados a octavos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA
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Se definen todos los clasificados a octavos de final del Mundial 2026. La etapa de eliminación directa trajo consigo definiciones intensas y los hinchas podrán seguir disfrutando de grandes partidos en el último día de competición de los 16avos. Argentina y Colombia buscarán avanzar de fase.

Selecciones como Brasil, Francia, Paraguay, México, Suiza, Canadá, Estados Unidos y Portugal ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo FIFA.

PUEDES VER: Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas durante los festejos por la clasificación de México en el Mundial 2026

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Partidos confirmados de octavos de final del Mundial 2026

Los partidos de octavos de final del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el sábado 4 y el martes 7 de julio.

Sábado 4 de julio

  • 12.00 p. m. | Canadá vs Sudáfrica (Estadio Houston)
  • 4.00 p. m. | Francia vs Paraguay (Estadio Bahía de San Francisco)

Domingo 5 de julio

  • 3.00 p. m. | Brasil vs Noruega
  • 7.00 p. m. | México vs Inglaterra

Lunes 6 de julio

  • 2.00 p. m. | Portugal vs España
  • 7.00 p. m. | Estados Unidos vs Bélgica

Martes 7 de julio

  • 11.00 a. m. | Argentina/Cabo Verde vs Egipto/Australia
  • 3.00 p. m. | Suiza vs Colombia/Ghana

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 estará a cargo de la señal de DSports, que cuenta con los derechos de transmisión. En suelo peruano, varios partidos de la ronda final se podrán seguir gratis en señal abierta a través de América TV (canal 4).

PUEDES VER: Lamine Yamal minimizó el poderío ofensivo de Francia, con Kylian Mbappé, en el Mundial 2026: "No creo que esté por encima de nadie"

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Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Solo faltan definir los tres últimos boletos para los octavos de final del Mundial.

  • Canadá
  • Brasil
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Noruega
  • Francia
  • México
  • Inglaterra
  • Bélgica
  • Estados Unidos
  • España
  • Portugal
  • Suiza

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York (Estados Unidos). El cruce que definirá al campeón está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana).

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