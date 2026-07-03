Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Argentina y Cabo Verde se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Argentina vs Cabo Verde EN VIVO juegan HOY viernes 3 de julio, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo capitaneado por Lionel Messi llega a esta instancia luego de quedar en el primer lugar del Grupo J con 9 puntos. Por el lado del elenco africano, ha cumplido una gran campaña en el torneo, se mantiene invicto hasta el momento y se ubica entre los mejores del ranking de terceros en el certamen mundialista.

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¿A qué hora se juega Argentina vs Cabo Verde?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Cabo Verde se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (sábado 4/07)

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Cabo Verde online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Argentina vs Cabo Verde: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Sidny Lopes y Dailon Libramento.

Argentina vs Cabo Verde: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Argentina para este encuentro.