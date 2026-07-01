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Lamine Yamal minimizó el poderío ofensivo de Francia, con Kylian Mbappé, en el Mundial 2026: "No creo que esté por encima de nadie"

La joven figura de la selección española, Lamine Yamal, aseguró que 'La Roja' tiene muchos argumentos para conseguir el título del Mundial 2026.

Lamine Yamal aseguró que la selección de España tiene grandes chances de ganar el Mundial 2026. Foto: FIFA
Lamine Yamal aseguró que la selección de España tiene grandes chances de ganar el Mundial 2026. Foto: FIFA
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A pesar del gran presente que atraviesa la selección de Francia en el Mundial 2026, clasificando a octavos de final, el futbolista Lamine Yamal dejó en claro que no considera a los ‘Bleus’ como un equipo superior. En la previa del duelo de España frente a Austria, la figura de ‘La Roja’ fue consultada por el nivel del conjunto galo, que cuenta con un ataque liderado por Kylian Mbappé, además de Michael Olise y Ousmane Dembélé.

Yamal evitó colocar a los dirigidos por Didier Deschamps por encima de sus rivales, dejando en claro que esta etapa del torneo es la más importante. “El Mundial empieza ahora, después de la fase de grupos. Creo que no hay ningún favorito claro. Francia llega en buena forma, pero no creo que esté por encima de nadie”, indicó el extremo del Barcelona.

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Lamine Yamal minimizó el poderío ofensivo de Francia en el Mundial 2026

El futbolista de 18 años defendió el nivel de la selección española y aseguró que las críticas responden a la alta exigencia que genera el equipo. Mientras Francia llega fortalecida tras eliminar con autoridad a Suecia, Lamine Yamal prefirió no señalar favoritos y apostó por un Mundial abierto, al resaltar que tienen argumentos para llevarse el título.

Luego de haber quedado como líder en el Grupo H, el siguiente reto del conjunto español será medirse ante Austria en los 16avos de final del torneo. En caso de triunfo, deberá esperar al equipo ganador de la llave entre Portugal y Croacia.

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¿Cuándo es el próximo partido de la selección de España en el Mundial 2026?

La selección española jugará los 16avos de final del Mundial 2026 ante su similar de Austria. El duelo se dará este jueves 2 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) y el escenario será el SoFi Stadium, ubicado en Estados Unidos.

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