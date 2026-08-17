Ministro de Keiko Fujimori minimiza inundaciones en Lima: “Tampoco exageremos por un poco de agua en la rodilla”
El ministro de Economía, Elmer Cuba, comparó las inundaciones en Lima Sur con las de París, Madrid y Santiago de Chile durante una entrevista en 'Exitosa'. Villa El Salvador reporta más de 50 familias damnificadas tras las lluvias del fin de semana.
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, restó gravedad a las inundaciones en Lima Sur que dejaron viviendas anegadas y familias afectadas. En una entrevista con 'Exitosa', el funcionario del gobierno de Keiko Fujimori pidió calma frente a los daños causados por las lluvias.
"No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvia, se inunda", dijo el ministro. Luego añadió: "Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa".
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Cuba también habló sobre las prioridades del Estado frente al fenómeno. Señaló que lo importante es salvar vidas y que nadie debería morir por un fenómeno de El Niño. Agregó que las personas tampoco deberían perder su casa por este motivo. Sin embargo, cerró su intervención con una frase que contradice ese mensaje: pidió no exagerar por, según él, "un poco de agua en las rodillas".