Partidos de hoy, lunes 17 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los duelos en las competencias del continente sudamericano y europeo.
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Los partidos de este lunes 17 de agosto reúnen encuentros de la Liga 2, campeonatos sudamericanos y torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Continúa la jornada catorce en la segunda división de Perú. Este lunes, se juegan dos encuentros en la Liga 2: Pirata vs Unión Comercio y Santos vs Alianza Huánuco. Al igual que en Sudamérica, habrá acción en Europa, con la continuación de la fecha en Portugal y en la Copa Italia.
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Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Pirata vs Unión Comercio
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Santos vs Alianza Huánuco
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Estudiantes Rio Cuarto vs Atlético Tucumán
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Lanús vs Independiente
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: TNT Sports Premium
- Gimnasia Mendoza vs Talleres
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN Premium
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Internacional vs Remo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Palestino vs Huachipato
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY
- Macará vs Universidad Católica
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Zapping TV
Partidos de la Copa Italia HOY
- Pisa vs Empoli
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Sassuolo vs Cesena
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Cremonese vs Sampdoria
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: DSports
- Palermo vs Lecce
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Apertura de México HOY
- Necaxa vs León
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: ViX Premium
- Pachuca vs Puebla
- Hora: 10.06 p. m.
- Canal: Fox Sports
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Casa Pia vs Benfica
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: DSports