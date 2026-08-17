Partidos de hoy, lunes 17 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

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Los partidos de este lunes 17 de agosto reúnen encuentros de la Liga 2, campeonatos sudamericanos y torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Continúa la jornada catorce en la segunda división de Perú. Este lunes, se juegan dos encuentros en la Liga 2: Pirata vs Unión Comercio y Santos vs Alianza Huánuco. Al igual que en Sudamérica, habrá acción en Europa, con la continuación de la fecha en Portugal y en la Copa Italia.

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Pirata vs Unión Comercio

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Santos vs Alianza Huánuco

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Estudiantes Rio Cuarto vs Atlético Tucumán

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN Premium

Lanús vs Independiente

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN Premium

Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia

Hora: 5.15 p. m.

Canal: TNT Sports Premium

Gimnasia Mendoza vs Talleres

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN Premium

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Internacional vs Remo

Hora: 6.00 p. m.

Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

Palestino vs Huachipato

Hora: 7.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

Macará vs Universidad Católica

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Zapping TV

Partidos de la Copa Italia HOY

Pisa vs Empoli

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports

Sassuolo vs Cesena

Hora: 11.30 a. m.

Canal: DSports

Cremonese vs Sampdoria

Hora: 1.45 p. m.

Canal: DSports

Palermo vs Lecce

Hora: 2.15 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

Necaxa vs León

Hora: 8.00 p. m.

Canal: ViX Premium

Pachuca vs Puebla

Hora: 10.06 p. m.

Canal: Fox Sports

Partidos de la Liga de Portugal HOY