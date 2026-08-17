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Partidos de hoy, lunes 17 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este lunes, horarios y canales de TV de todos los duelos en las competencias del continente sudamericano y europeo.

Talleres, Pachuca y Benfica juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: AFA/Liga MX/Benfica/composición LR
Talleres, Pachuca y Benfica juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: AFA/Liga MX/Benfica/composición LR
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Los partidos de este lunes 17 de agosto reúnen encuentros de la Liga 2, campeonatos sudamericanos y torneos europeos. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Continúa la jornada catorce en la segunda división de Perú. Este lunes, se juegan dos encuentros en la Liga 2: Pirata vs Unión Comercio y Santos vs Alianza Huánuco. Al igual que en Sudamérica, habrá acción en Europa, con la continuación de la fecha en Portugal y en la Copa Italia.

PUEDES VER: Pablo Guede responde sobre los motivos para excluir a Kevin Quevedo de Alianza Lima: “Se lo dije en la cara”

lr.pe

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Pirata vs Unión Comercio
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Santos vs Alianza Huánuco
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Estudiantes Rio Cuarto vs Atlético Tucumán
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Lanús vs Independiente
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Gimnasia Mendoza vs Talleres
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN Premium

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Internacional vs Remo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Palestino vs Huachipato
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Macará vs Universidad Católica
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV

Partidos de la Copa Italia HOY

  • Pisa vs Empoli
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Sassuolo vs Cesena
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Cremonese vs Sampdoria
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: DSports
  • Palermo vs Lecce
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Apertura de México HOY

  • Necaxa vs León
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: ViX Premium
  • Pachuca vs Puebla
  • Hora: 10.06 p. m.
  • Canal: Fox Sports

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Casa Pia vs Benfica
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: DSports
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