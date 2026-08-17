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Keiko Fujimori en VES tras inundaciones: “Imagínense lo terrible que va a ser cuando lleguen las lluvias por El Niño”

La mandataria recorrió las zonas afectadas en VES acompañada por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, y autoridades del INDECI para evaluar los daños. Además, anunció que se declararán en emergencia las zonas afectadas por las lluvias.

Keiko Fujimori en VES tras inundaciones: “Imagínense lo terrible que va a ser cuando lleguen las lluvias por El Niño”
Keiko Fujimori en VES tras inundaciones: “Imagínense lo terrible que va a ser cuando lleguen las lluvias por El Niño” | Créditos: Melissa Landa / URPI-LR
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Tras las inundaciones registradas el último fin de semana debido a las lloviznas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, realizó un recorrido por el Grupo 1 del Sector 1 en Villa El Salvador (VES).

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Durante su visita, la mandataria supervisó las viviendas afectadas por el agua y el lodo, además de dialogar con los vecinos y las autoridades locales. Al observar los daños, advirtió sobre la gravedad del problema ante la llegada de futuras precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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"Terrible la situación. imagínense lo terrible que será cuando lleguen las lluvias por el fenómeno de El Niño", señaló.

Además, para atender la emergencia, Fujimori indicó que mantuvo conversaciones con el primer ministro y adelantó que su administración oficializará la declaratoria de emergencia para los distritos y regiones afectados por las lluvias.

 “He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectados. Por la noche debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos, pero hoy por la noche se activa todo”, manifestó.

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