En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m.

Lusos y balcánicos se juegan el pase a los octavos de final del mundial. España espera por su siguiente rival.

Minuto 3: Casi llega el primero de la selección lusa tras un disparo de CR7.

Portugal y Croacia se enfrentan en el duelo por los 16avos de final del Mundial 2026. | Foto: FIFA

Portugal y Croacia se enfrentan en el duelo por los 16avos de final del Mundial 2026. | Foto: FIFA

Portugal vs Croacia EN VIVO HOY | Las selecciones europeas se enfrentan en el BMO Field de Toronto, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos del Mundial 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026 18:05 Portugal tuvo el primero Minuto 3: Casi llega el primero de la selección lusa tras un disparo de CR7. 18:04 Intenta Croacia Minuto 2: Buen inicio para el conjunto croata. 18:00 ¡Arrancó el partido! Lusos y balcánicos se juegan el pase a los octavos de final del mundial. España espera por su siguiente rival. 17:54 Se entonan los himnos de cada país Los jugadores de ambas selecciones entonan los himnos de sus respectivos países. 17:52 Los jugadores salen al terreno de juego Ambas selecciones ya se preparan para disputar este gran juego por los 16avos de final del Mundial 2026. 17:43 Los jugadores salen a calentar Ambas selecciones salen a calentar para disputar el pase a octavos de final del mundial 2026. 17:25 ¿Quiénes serán los capitanes de ambas selecciones? Por el lado luso, el capitán será Cristiano Ronaldo; mientras que por el lado balcánico, será el histórico Luka Modric. 17:18 ¿Qué selección sería el rival del ganador de este encuentro? De pasar a la siguiente ronda del mundial, la selección de Portugal o Croacia se enfrentaría a España el lunes 6 de julio, en Texas. 17:07 Alineación confirmada de Croacia Livaković, Stanišić, Pongračić, Šutalo, Kovačić, Modrić, Budimir, Vlašić, Perišić, Baturina y Sučić. 17:05 Alineación confirmada de Portugal Diogo Costa, Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Neto, Rafa Leao y Cristiano Ronaldo. 17:00 Cristiano ya está en el BMO Field El Bicho y la selección de Portugal ya se encuentran dentro del estadio canadiense para disputar el pase a octavos de final del mundial contra Croacia. 16:30 Así se ve el BMO Field de Toronto El BMO Field es un moderno recinto deportivo al aire libre ubicado en Exhibition Place a orillas del Lago Ontario en Toronto (Canadá) . Es la casa del Toronto FC de la MLS y de la selección canadiense de fútbol. 15:28 ¿Cómo llega Croacia ante Portugal? La selección balcánica llega a los dieciseisavos de final tras clasificar en el segundo puesto del Grupo L con 6 puntos, tras vencer a Panamá y Ghana. 15:25 ¿Cómo llega Portugal a su encuentro con Croacia? Los lusos llegan al encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 frente a Croacia tras clasificarse en el segundo lugar del Grupo K . El equipo dirigido por Roberto Martínez sumó 5 puntos, producto de un empate (1-1) con República Democrática del Congo, una goleada (5-0) ante Uzbekistán y una igualdad sin goles frente a Colombia. 14:42 ¿Cuántos goles tiene CR7 en los mundiales? Cristiano Ronaldo ha marcado un total de 10 goles en 25 partidos disputados en Copas del Mundo. Es el primer y único jugador en la historia del fútbol en anotar en seis ediciones distintas de los mundiales. Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán) Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte) Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana) Rusia 2018: 4 goles (3 vs. España, 1 vs. Marruecos) Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana) México, USA y Canadá 2026: 2 goles (anotados ante Uzbekistán) 14:00 Historial entre Portugal vs Croacia El historial general de partidos entre las selecciones de Portugal y Croacia registra un total de 10 enfrentamientos oficiales y amistosos desde su primer cruce en 1996 . El balance histórico muestra una marcada superioridad para el conjunto luso: Victorias de Portugal : 7 Victorias de Croacia : 1 Empates : 2 13:11 ¿Quiénes serán los árbitros del partido? Árbitro principal: Espen Eskas (Noruega) Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega) Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica) 11:53 Llegada de Portugal a Toronto A través de sus redes sociales, la selección de Portugal publicó su llegada a la ciudad de Canadá. Miami ✈️ Toronto #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/D7J1oKRlMQ — Portugal (@selecaoportugal) July 1, 2026 11:16 Pronóstico de Portugal vs Croacia Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Portugal. Betsson: gana Portugal (1,82), empate (3,55), gana Croacia (4,90)

Betano: gana Portugal (1,87), empate (3,60), gana Croacia (4,75)

Bet365: gana Portugal (1,75), empate (3,50), gana Croacia (5,00)

1XBet: gana Portugal (1,81), empate (3,69), gana Croacia (5,19)

Caliente: gana Portugal (1,85), empate (3,60), gana Croacia (4,55)

Doradobet: gana Portugal (1,78), empate (3,62), gana Croacia (5,20). 10:37 Posible alineación de Croacia Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric. 10:36 Posible alineación de Portugal Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. 10:06 ¿Dónde ver Portugal vs Croacia online gratis? Si deseas ver Portugal vs Croacia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. 09:41 ¿Dónde ver Portugal vs Croacia? El partido Portugal - Croacia, correspondiente a los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica. 08:50 Horarios internacionales Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios. Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 3 de julio) 08:06 ¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia? En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m. 07:45 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Portugal vs Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.

Se viene el final de la historia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en la Copa del Mundo FIFA. Con más de 40 años, ambos futbolistas disputan por última vez el certamen y sueñan con levantar por primera vez el título.

¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?

En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 3 de julio)

¿Dónde ver Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?

El partido Portugal - Croacia, correspondiente a los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Portugal vs Croacia online gratis?

Si deseas ver Portugal vs Croacia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Portugal vs Croacia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Portugal y Croacia para el partido de eliminación directa.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric.

Portugal vs Croacia: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.

Betsson: gana Portugal (1,82), empate (3,55), gana Croacia (4,90)

Betano: gana Portugal (1,87), empate (3,60), gana Croacia (4,75)

Bet365: gana Portugal (1,75), empate (3,50), gana Croacia (5,00)

1XBet: gana Portugal (1,81), empate (3,69), gana Croacia (5,19)

Caliente: gana Portugal (1,85), empate (3,60), gana Croacia (4,55)

Doradobet: gana Portugal (1,78), empate (3,62), gana Croacia (5,20).



