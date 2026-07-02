Partido Portugal vs Croacia EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del partido por los 16avos del Mundial 2026
Sigue aquí el Portugal contra Croacia por los dieciseiavos de final del Mundial 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos, el minuto a minuto y cómo va el partido de Cristiano Ronaldo y Luka Modric.
- Portugal vs Croacia EN VIVO, con Cristiano Ronaldo y Luka Modric: pronóstico, hora y dónde ver el partido de 16avos del Mundial
- Programación 16avos de final Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver partidos confirmados de la Copa del Mundo
Portugal
Croacia
MOMENTOS DESTACADOS
Portugal tuvo el primero
Minuto 3: Casi llega el primero de la selección lusa tras un disparo de CR7.
¡Arrancó el partido!
Lusos y balcánicos se juegan el pase a los octavos de final del mundial. España espera por su siguiente rival.
¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?
En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m.
Portugal vs Croacia EN VIVO HOY | Las selecciones europeas se enfrentan en el BMO Field de Toronto, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), por los 16avos del Mundial 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026
Portugal tuvo el primero
Minuto 3: Casi llega el primero de la selección lusa tras un disparo de CR7.
Intenta Croacia
Minuto 2: Buen inicio para el conjunto croata.
¡Arrancó el partido!
Lusos y balcánicos se juegan el pase a los octavos de final del mundial. España espera por su siguiente rival.
Se entonan los himnos de cada país
Los jugadores de ambas selecciones entonan los himnos de sus respectivos países.
Los jugadores salen al terreno de juego
Ambas selecciones ya se preparan para disputar este gran juego por los 16avos de final del Mundial 2026.
Los jugadores salen a calentar
Ambas selecciones salen a calentar para disputar el pase a octavos de final del mundial 2026.
¿Quiénes serán los capitanes de ambas selecciones?
Por el lado luso, el capitán será Cristiano Ronaldo; mientras que por el lado balcánico, será el histórico Luka Modric.
¿Qué selección sería el rival del ganador de este encuentro?
De pasar a la siguiente ronda del mundial, la selección de Portugal o Croacia se enfrentaría a España el lunes 6 de julio, en Texas.
Alineación confirmada de Croacia
Livaković, Stanišić, Pongračić, Šutalo, Kovačić, Modrić, Budimir, Vlašić, Perišić, Baturina y Sučić.
Alineación confirmada de Portugal
Diogo Costa, Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves, Neto, Rafa Leao y Cristiano Ronaldo.
Cristiano ya está en el BMO Field
El Bicho y la selección de Portugal ya se encuentran dentro del estadio canadiense para disputar el pase a octavos de final del mundial contra Croacia.
Así se ve el BMO Field de Toronto
El BMO Field es un moderno recinto deportivo al aire libre ubicado en Exhibition Place a orillas del Lago Ontario en Toronto (Canadá). Es la casa del Toronto FC de la MLS y de la selección canadiense de fútbol.
¿Cómo llega Croacia ante Portugal?
La selección balcánica llega a los dieciseisavos de final tras clasificar en el segundo puesto del Grupo L con 6 puntos, tras vencer a Panamá y Ghana.
¿Cómo llega Portugal a su encuentro con Croacia?
Los lusos llegan al encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 frente a Croacia tras clasificarse en el segundo lugar del Grupo K. El equipo dirigido por Roberto Martínez sumó 5 puntos, producto de un empate (1-1) con República Democrática del Congo, una goleada (5-0) ante Uzbekistán y una igualdad sin goles frente a Colombia.
¿Cuántos goles tiene CR7 en los mundiales?
Cristiano Ronaldo ha marcado un total de 10 goles en 25 partidos disputados en Copas del Mundo. Es el primer y único jugador en la historia del fútbol en anotar en seis ediciones distintas de los mundiales.
Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)
Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)
Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)
Rusia 2018: 4 goles (3 vs. España, 1 vs. Marruecos)
Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana)
México, USA y Canadá 2026: 2 goles (anotados ante Uzbekistán)
Historial entre Portugal vs Croacia
El historial general de partidos entre las selecciones de Portugal y Croacia registra un total de 10 enfrentamientos oficiales y amistosos desde su primer cruce en 1996. El balance histórico muestra una marcada superioridad para el conjunto luso:
Victorias de Portugal: 7
Victorias de Croacia: 1
Empates: 2
¿Quiénes serán los árbitros del partido?
Árbitro principal: Espen Eskas (Noruega)
Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)
Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)
Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)
Llegada de Portugal a Toronto
A través de sus redes sociales, la selección de Portugal publicó su llegada a la ciudad de Canadá.
Miami ✈️ Toronto #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/D7J1oKRlMQ— Portugal (@selecaoportugal) July 1, 2026
Pronóstico de Portugal vs Croacia
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a la selección de Portugal.
- Betsson: gana Portugal (1,82), empate (3,55), gana Croacia (4,90)
- Betano: gana Portugal (1,87), empate (3,60), gana Croacia (4,75)
- Bet365: gana Portugal (1,75), empate (3,50), gana Croacia (5,00)
- 1XBet: gana Portugal (1,81), empate (3,69), gana Croacia (5,19)
- Caliente: gana Portugal (1,85), empate (3,60), gana Croacia (4,55)
- Doradobet: gana Portugal (1,78), empate (3,62), gana Croacia (5,20).
Posible alineación de Croacia
Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric.
Posible alineación de Portugal
Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
¿Dónde ver Portugal vs Croacia online gratis?
Si deseas ver Portugal vs Croacia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
¿Dónde ver Portugal vs Croacia?
El partido Portugal - Croacia, correspondiente a los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.
Horarios internacionales
Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (viernes 3 de julio)
¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?
En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m.
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Portugal vs Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.
Se viene el final de la historia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric en la Copa del Mundo FIFA. Con más de 40 años, ambos futbolistas disputan por última vez el certamen y sueñan con levantar por primera vez el título.
PUEDES VER: Paraguay vs Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026
¿A qué hora se juega Portugal vs Croacia?
En territorio peruano, el duelo entre Portugal y Croacia se podrá seguir desde las 6.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (viernes 3 de julio)
¿Dónde ver Portugal vs Croacia por el Mundial 2026?
El partido Portugal - Croacia, correspondiente a los 16avos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Portugal vs Croacia online gratis?
Si deseas ver Portugal vs Croacia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Portugal vs Croacia: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de Portugal y Croacia para el partido de eliminación directa.
- Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.
- Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Martin Erlic; Mateo Kovacic, Luka Modric; Petar Sucic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic; Andrej Kramaric.
Portugal vs Croacia: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.
- Betsson: gana Portugal (1,82), empate (3,55), gana Croacia (4,90)
- Betano: gana Portugal (1,87), empate (3,60), gana Croacia (4,75)
- Bet365: gana Portugal (1,75), empate (3,50), gana Croacia (5,00)
- 1XBet: gana Portugal (1,81), empate (3,69), gana Croacia (5,19)
- Caliente: gana Portugal (1,85), empate (3,60), gana Croacia (4,55)
- Doradobet: gana Portugal (1,78), empate (3,62), gana Croacia (5,20).