¿Qué partidos de los 16avos de final del Mundial se juegan HOY?: horarios oficiales y canales para seguir la transmisión en VIVO

La fase eliminatoria del Mundial 2026 vive hoy, 3 de julio, una jornada intensa con tres partidos de 16avos. | Foto: Composición LR | FIFA

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La emoción de la fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa hoy viernes 3 de julio con una jornada que promete grandes emociones. Tres encuentros de los 16avos de final definirán a los últimos clasificados a los octavos, en una fecha en la que selecciones candidatas al título buscarán imponer su jerarquía frente a rivales decididos a dar la sorpresa.

Australia, Argentina y Colombia serán los protagonistas de la programación de este viernes, al enfrentar a Egipto, Cabo Verde y Ghana, respectivamente. A continuación, conoce los horarios oficiales y los canales de TV para seguir EN VIVO cada uno de los encuentros de los 16avos de final del Mundial 2026.

Partidos de HOY del Mundial 2026