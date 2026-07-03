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Deportes

¿Qué partidos de los 16avos de final del Mundial se juegan HOY?: horarios oficiales y canales para seguir la transmisión en VIVO

Tres partidos darán continuidad a la fase eliminatoria del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. Revisa los horarios oficiales, los canales de transmisión y todos los detalles AQUÍ.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 vive hoy, 3 de julio, una jornada intensa con tres partidos de 16avos.
La fase eliminatoria del Mundial 2026 vive hoy, 3 de julio, una jornada intensa con tres partidos de 16avos. | Foto: Composición LR | FIFA
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La emoción de la fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa hoy viernes 3 de julio con una jornada que promete grandes emociones. Tres encuentros de los 16avos de final definirán a los últimos clasificados a los octavos, en una fecha en la que selecciones candidatas al título buscarán imponer su jerarquía frente a rivales decididos a dar la sorpresa.

Australia, Argentina y Colombia serán los protagonistas de la programación de este viernes, al enfrentar a Egipto, Cabo Verde y Ghana, respectivamente. A continuación, conoce los horarios oficiales y los canales de TV para seguir EN VIVO cada uno de los encuentros de los 16avos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Marcelo Bielsa revela pedidos del plantel de Uruguay tras eliminación en el Mundial 2026: menos charlas y cambios en entrenamientos

lr.pe

Partidos de HOY del Mundial 2026

  • Australia vs Egipto
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos)
  • Argentina vs Cabo Verde
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América TV y tvGO / DSports / Paramounts+
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)
  • Colombia vs Ghana
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: América TV y tvGO / DSports / Paramounts+
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Misuri, Estados Unidos)
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