¿Qué partidos de los 16avos de final del Mundial se juegan HOY?: horarios oficiales y canales para seguir la transmisión en VIVO
Tres partidos darán continuidad a la fase eliminatoria del Mundial 2026 este viernes 3 de julio. Revisa los horarios oficiales, los canales de transmisión y todos los detalles AQUÍ.
- España vs Austria EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026
- ¿Dónde ver Portugal vs Croacia EN VIVO HOY por los 16avos de final del Mundial 2026?
La emoción de la fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa hoy viernes 3 de julio con una jornada que promete grandes emociones. Tres encuentros de los 16avos de final definirán a los últimos clasificados a los octavos, en una fecha en la que selecciones candidatas al título buscarán imponer su jerarquía frente a rivales decididos a dar la sorpresa.
Australia, Argentina y Colombia serán los protagonistas de la programación de este viernes, al enfrentar a Egipto, Cabo Verde y Ghana, respectivamente. A continuación, conoce los horarios oficiales y los canales de TV para seguir EN VIVO cada uno de los encuentros de los 16avos de final del Mundial 2026.
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Partidos de HOY del Mundial 2026
- Australia vs Egipto
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos)
- Argentina vs Cabo Verde
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: América TV y tvGO / DSports / Paramounts+
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos)
- Colombia vs Ghana
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: América TV y tvGO / DSports / Paramounts+
- Estadio: Arrowhead Stadium (Misuri, Estados Unidos)