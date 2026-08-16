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Lionel Messi tuvo un partido para el olvido: falló un penal, fue goleado y terminó furioso con el árbitro

Inter Miami recibió una paliza en la temporada regular de la Major League Soccer y no pudo cortar la mala racha. Lionel Messi falló su tercer penal consecutivo.

Lionel Messi busca ganar su segundo título con Inter Miami. Foto: AFP
Lionel Messi busca ganar su segundo título con Inter Miami. Foto: AFP
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Lionel Messi tuvo una noche para el olvido con el Inter Miami. El equipo del astro de la selección argentina fue goleado 4-1 por el Nashville en la fase regular de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Las Garzas registraron su tercera derrota consecutiva en el certamen local y viene de ser eliminado de la Leagues Cup.

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Lionel Messi y un partido para el olvido

El futbolista de 39 años tuvo la oportunidad de anotar el empate parcial frente a Nashville desde el punto de penal; sin embargo, su remate fue atajado por el arquero Brian Schwake a los 22 minutos. Este es el tercer lanzamiento consecutivo que falla el argentino, considerando los duelos que afrontó en el Mundial 2026.

La frustración de Lionel Messi aumentó luego de que dos de sus remates chocaran en el palo y no lograra descontar la ventaja. Por si fuera poco, la 'Pulga' terminó amonestado por sus fuertes reclamos y aplaudir irónicamente al árbitro.

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¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi?

Lionel Messi volverá a ver acción el próximo miércoles 19 de agosto por la fecha 20 de la Conferencia Este de la MLS. El equipo del uruguayo Luis Suárez y el brasileño Casemiro se medirá ante el Philadelphia Union.

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