HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Brasil vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026 HOY: pronóstico, horario y dónde ver el partido de 8avos de final

Transmisión del Brasil vs Noruega en directo por los 8avos de final del Mundial 2026. Revisa los pronósticos, alineaciones y dónde ver el partido de HOY.

Brasil y Noruega vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/Caze TV
Brasil y Noruega vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/Caze TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Brasil vs Noruega EN VIVO por los 8avos de final el Mundial 2026 | El partido de HOY se juega en el MetLife Stadium de Nueva York, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto gratis a través de la cobertura online de La República Deportes.

Luego de su agónico triunfo ante Japón, el equipo de Vinícius Júnior y Neymar buscará imponerse frente a los Vikingos. Por su parte, el cuadro comandado por Erling Haaland se convirtió en uno de los animadores del torneo y, en su última presentación, eliminó a Costa de Marfil.

PUEDES VER: Australia aplicó 'estrategia Redmayne' como ante Perú: cambió de arquero en penales, pero igual fue eliminado del Mundial 2026

lr.pe

¿A qué hora se juega Brasil vs Noruega?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Noruega se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega por el Mundial 2026?

El partido Brasil - Noruega, correspondiente a los 8avos de final del Mundial 2026, se podrá seguir en territorio peruano de forma gratuita a través de América TV (canal 4 de señal abierta). Por su parte, DSports tendrá la cobertura para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Noruega online, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto gratis con todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Koundé le responde a Lamine Yamal, su compañero en Barcelona, tras minimizar a Francia en el Mundial 2026: “Guardo esa frase en mi cabeza”

lr.pe

Alineaciones Brasil vs Noruega: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Brasil y Noruega para el partido de HOY.

  • Brasil: Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhaes Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Jr., Matheus Cunha, Rayan; Gabriel Martinelli.
  • Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Brasil vs Noruega: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Brasil.

  • Betsson: gana Brasil (1,85), empate (3,75), gana Noruega (4,40)
  • Betano: gana Brasil (1,90), empate (3,70), gana Noruega (4,40)
  • Bet365: gana Brasil (1,80), empate (3,60), gana Noruega (4,50)
  • 1XBet: gana Brasil (1,89), empate (3,80), gana Noruega (4,47)
  • Caliente: gana Brasil (1,81), empate (3,75), gana Noruega (4,50)
  • Doradobet: gana Brasil (1,89), empate (3,58), gana Noruega (4,50).

Brasil vs Noruega: historial

La selección de Noruega nunca perdió contra Brasil. Así quedaron sus únicos 4 enfrentamientos.

  • Noruega 1-1 Brasil | 28.07.1988 | Amistoso
  • Noruega 4-2 Brasil | 30.05.1997 | Amistoso
  • Brasil 1-2 Noruega | 23.06.1998 | Mundial Francia 1998
  • Noruega 1-1 Brasil | 16.08.2006 | Amistoso
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Canadá vs Marruecos EN VIVO por octavos de final del Mundial 2026: alineaciones confirmadas y minuto a minuto

Canadá vs Marruecos EN VIVO por octavos de final del Mundial 2026: alineaciones confirmadas y minuto a minuto

LEER MÁS
Previa Francia vs Paraguay EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver el partido por 8vos de final del Mundial 2026

Previa Francia vs Paraguay EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver el partido por 8vos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Vozinha recordó a su abuela fallecida tras histórico partido ante Argentina en el Mundial 2026: "Espero que esté orgullosa"

Vozinha recordó a su abuela fallecida tras histórico partido ante Argentina en el Mundial 2026: "Espero que esté orgullosa"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

Inglaterra analiza el uso de viagra como posible estrategia para contrarrestar los efectos de la altura ante México en el Mundial 2026

LEER MÁS
Koundé le responde a Lamine Yamal, su compañero en Barcelona, tras minimizar a Francia en el Mundial 2026: “Guardo esa frase en mi cabeza”

Koundé le responde a Lamine Yamal, su compañero en Barcelona, tras minimizar a Francia en el Mundial 2026: “Guardo esa frase en mi cabeza”

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
¡Francia ganó con gol de Kylian Mbappé! Venció 1-0 a Paraguay y clasificó a los 4tos de final del Mundial 2026

¡Francia ganó con gol de Kylian Mbappé! Venció 1-0 a Paraguay y clasificó a los 4tos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los enfrentamientos confirmados

Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial 2026: fechas y horarios de los enfrentamientos confirmados

LEER MÁS
Argentina - Egipto: día, hora y canal de TV para ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

Argentina - Egipto: día, hora y canal de TV para ver el partido de 8avos de final del Mundial 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025