Brasil vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026 HOY: pronóstico, horario y dónde ver el partido de 8avos de final

Brasil y Noruega vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/Caze TV

Brasil y Noruega vuelven a enfrentarse en un Mundial después de 28 años. Foto: Twitter/Caze TV

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Brasil vs Noruega EN VIVO por los 8avos de final el Mundial 2026 | El partido de HOY se juega en el MetLife Stadium de Nueva York, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto gratis a través de la cobertura online de La República Deportes.

Luego de su agónico triunfo ante Japón, el equipo de Vinícius Júnior y Neymar buscará imponerse frente a los Vikingos. Por su parte, el cuadro comandado por Erling Haaland se convirtió en uno de los animadores del torneo y, en su última presentación, eliminó a Costa de Marfil.

¿A qué hora se juega Brasil vs Noruega?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Noruega se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega por el Mundial 2026?

El partido Brasil - Noruega, correspondiente a los 8avos de final del Mundial 2026, se podrá seguir en territorio peruano de forma gratuita a través de América TV (canal 4 de señal abierta). Por su parte, DSports tendrá la cobertura para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Noruega online, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto gratis con todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Brasil vs Noruega: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Brasil y Noruega para el partido de HOY.

Brasil : Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhaes Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Jr., Matheus Cunha, Rayan; Gabriel Martinelli.

: Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhaes Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Jr., Matheus Cunha, Rayan; Gabriel Martinelli. Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Brasil vs Noruega: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Brasil.

Betsson: gana Brasil (1,85), empate (3,75), gana Noruega (4,40)

Betano: gana Brasil (1,90), empate (3,70), gana Noruega (4,40)

Bet365: gana Brasil (1,80), empate (3,60), gana Noruega (4,50)

1XBet: gana Brasil (1,89), empate (3,80), gana Noruega (4,47)

Caliente: gana Brasil (1,81), empate (3,75), gana Noruega (4,50)

Doradobet: gana Brasil (1,89), empate (3,58), gana Noruega (4,50).

Brasil vs Noruega: historial

La selección de Noruega nunca perdió contra Brasil. Así quedaron sus únicos 4 enfrentamientos.