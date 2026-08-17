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Keiko habla de skincare mientras Lima se inunda y asesinan a 105 personas en 18 días | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Keiko Fujimori dio consejos de belleza mientras Lima Sur se inundaba: "Me pongo humectante, no tengo colágeno"

La mandataria habló de su rutina de cuidado facial durante una transmisión en vivo, mientras familias de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo sacaban agua de sus casas con baldes

Mandataria realizaba live en Tik Tok mientras las calles y casas se inundaban en Lima Sur. Foto: composición LR
Mandataria realizaba live en Tik Tok mientras las calles y casas se inundaban en Lima Sur. Foto: composición LR
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Keiko Fujimori dedicó parte de un live en redes sociales a compartir su rutina de belleza la misma noche en que las lluvias inundaban distritos del sur de Lima. Una seguidora identificada como Mercedes le preguntó por su "secreto" para verse bien. La presidenta respondió que no usa colágeno y que su cuidado se limita a algo simple: "tampoco tengo colágeno por si acaso, pero cuido mi piel echándome bloqueador en la mañana y en la noche antes de dormir sí me saco el maquillaje y me echo humectante".

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Mientras la mandataria comentaba su rutina de skincare, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores enfrentaban aniegos por el colapso de los desagües. Vecinos del sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador reportaron el ingreso de aguas servidas a sus viviendas. Varios vehículos quedaron atascados bajo los puentes de la Línea 1 del Metro de Lima. La Municipalidad de Lima recién anunció el retiro de más de 45 mil galones de agua la madrugada de este lunes.

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En la misma transmisión, la presidenta respondió críticas por sus lives. Contó que colaboradores de su entorno le piden no hacer caso a los cuestionamientos. Ella los validó: dijo que sabe que no todo lo que haga le va a gustar a todos, pero que prefiere mantener un canal directo y transparente con la ciudadanía antes que dejar de comunicarse.

Otro momento de la transmisión giró en torno a Panchita, una mascota que la mandataria mantiene en Palacio de Gobierno. Fujimori explicó que el animal está "un poquito resfriadita" y que ya pidieron la visita de un veterinario, aunque aseguró que come bien y juega con normalidad.

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