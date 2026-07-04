Partido Francia vs Paraguay EN VIVO por los 8vos de final del Mundial 2026 vía DSports

En territorio peruano, el duelo entre Francia y Paraguay se podrá seguir desde las 4.00 p. m.

Francia y Paraguay se enfrentan por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: DSports

Francia y Paraguay se enfrentan por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: DSports

VER EN VIVO Paraguay vs Francia HOY sábado 4 de julio en el Estadio Philadelphia por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria. El partido iniciará a las 4:00 p. m. (hora peruana).

Francia vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026 15:01 Alineación confirmada de Paraguay Gill; Velazquez, Alderete, Cáceres, Alonso, G. Gómez; D. Gómez, Almirón, Cubas, Galarza y Enciso. 15:00 Alineación confirmada de Francia Maignan; Digne, Upamecano, Koundé, Saliba; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola y Mbappé. 14:55 Árbitros del partido Francia vs Paraguay Árbitro principal: Ilgiz Tantashev (UZB)

Asistente 1: Andrey Tsapenko (UZB)

Asistente 2: Timur Gaynullin (UZB)

Cuarto árbitro: Adbulrahman Aljassim (QAT) 14:19 Paraguay llegó al estadio El equipo de Gustavo Alfaro arribó al Lincoln Financial Field para el duelo contra Francia. Video: DSports. 14:09 Rival confirmado para el ganador del Francia vs Paraguay Francia o Paraguay ya conocen a su rival en cuartos de final. El equipo que se imponga en el partido de hoy se enfrentará a Marruecos; los africanos vienen de golear 3-0 a Canadá. 13:35 ¿Dónde juegan Francia vs Paraguay? El Lincoln Financial Field será testigo del partidazo entre Francia y Paraguay. Dicho recinto se ubica en Filadelfia (Estados Unidos) y cuenta con capacidad para albergar a más de 67 000 espectadores. 13:05 Gustavo Alfaro y su análisis sobre Francia El entrenador de la selección paraguaya hizo referencia al poderío de Francia en zona ofensiva. 12:26 Resultados de Francia en el Mundial Francia 3-1 Senegal | fase de grupos

Francia 3-0 Irak | fase de grupos

Noruega 1-4 Francia | fase de grupos

Francia 3-0 Suecia | 16avos de final 12:06 Resultados de Paraguay en el Mundial Paraguay 1-4 Estados Unidos | fase de grupos

Paraguay 1-0 Turquía | fase de grupos

Paraguay 0-0 Australia | fase de grupos

Alemania 1-1 (3-4 en penales) Paraguay | 16avos de final 11:07 Francia vs Paraguay: pronóstico Betsson: gana Francia (1,21), empate (6,60), gana Paraguay (19,00)

Betano: gana Francia (1,22), empate (6,50), gana Paraguay (19,00)

Bet365: gana Francia (1,16), empate (7,00), gana Paraguay (17,00)

1XBet: gana Francia (1,21), empate (7,46), gana Paraguay (17,00)

Caliente: gana Francia (1,18), empate (7,20), gana Paraguay (17,50)

Doradobet: gana Francia (1,22), empate (6,60), gana Paraguay (17,00) 10:33 ¿Cómo llega Francia? La selección francesa ganó todos sus partidos en el Mundial 2026. En su última presentación goleó 3-0 a Suecia por 16avos de final. 10:08 ¿Cómo llega Paraguay? El equipo dirigido por Gustavo Alfaro sorprendió al eliminar a Alemania en 16avos de final. La Albirroja se impuso 4-3 en penales. 09:20 Posible alineación de Francia Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. 08:51 Posible alineación de Paraguay Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos. 08:26 ¿Dónde ver el Francia vs Paraguay? El partido entre Francia y Paraguay se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica. 08:01 ¿A qué hora se juega Francia vs Paraguay? En territorio peruano, el duelo entre Francia y Paraguay se podrá seguir desde las 4.00 p. m. 07:41 ¡Paraguay va por otro resultado épico! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partidazo Francia vs Paraguay EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026.

El compromiso adquiere especial relevancia porque medirá a una de las selecciones que mejor rendimiento mostró en la Copa del Mundo frente a una de las grandes revelaciones del torneo. Mientras los galos llegan respaldados por su fútbol ofensivo y su calidad colectiva, los guaraníes buscarán sostener la sólida defensa que exhibieron en sus anteriores presentaciones para intentar dar otro golpe y avanzar a los cuartos de final.

¿A qué hora se juega el Francia vs Paraguay por el Mundial?

En territorio peruano, el duelo entre Francia y Paraguay se podrá seguir desde las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 3.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

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¿Dónde ver el Francia vs Paraguay por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Paraguay, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver el Francia vs Paraguay en línea gratis?

Si deseas ver Francia vs Paraguay en línea gratis, podrás hacerlo en las plataformas de Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Francia vs Paraguay: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Francia y Paraguay para el partido de eliminación directa.

Paraguay : Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.

: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos. Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

Francia vs Paraguay: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección francesa.