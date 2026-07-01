Muere conductor linchado tras atropellar a hinchas tras la clasificación de México en el Mundial 2026

Después de atropellar a los aficionados, la multitud enfurecida atacó al conductor hasta dejarlo inconsciente. | Foto: Captura de video

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La tragedia que conmovió a México durante las celebraciones por la clasificación de la selección al Mundial 2026 tuvo un desenlace fatal. Roberto Arellano Acevedo, el conductor que fue golpeado por una multitud tras atropellar a un grupo de aficionados en Los Cabos, falleció después de permanecer varios días hospitalizado debido a la gravedad de sus heridas.

El hecho ocurrió el 24 de junio, cuando cientos de personas celebraban el triunfo de México, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda de la Copa. Tras el atropello, el conductor fue sacado de su vehículo y agredido por los presentes. Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones internas.

El conductor murió tras varios días internado en el hospital

La muerte de Roberto Arellano Acevedo fue confirmada por el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, quien informó sobre el fallecimiento del hombre tras varios días de atención médica. El conductor no logró recuperarse de las graves lesiones que sufrió durante la golpiza propinada por la multitud.

Según los reportes, el incidente se produjo en el bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur. En ese momento, un grupo de aficionados celebraba la victoria de México cuando comenzó a rodear y zarandear un automóvil.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el vehículo aceleró repentinamente y embistió a varios fanáticos antes de chocar. Luego, el conductor fue alcanzado por los presentes, quienes lo golpearon brutalmente.

El atropello dejó al menos 17 heridos y las autoridades investigan lo ocurrido

Los primeros informes señalaron que al menos 17 personas resultaron heridas tras el atropello. Roberto Arellano Acevedo fue trasladado de emergencia a un hospital con un traumatismo craneoencefálico severo y otras lesiones de consideración. Permaneció internado hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades de Baja California Sur mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello y la posterior agresión contra el conductor. El caso ha generado un amplio debate sobre los hechos de violencia registrados durante los festejos por el Mundial 2026 y las responsabilidades de las personas involucradas en esta tragedia.