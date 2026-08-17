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Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 6 del Torneo Clausura

Este fin de semana inicia la sexta jornada en el Torneo Clausura 2026. Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán de visita, mientras que Universitario será local en el Monumental.

Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario son candidatos a ganar el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario son candidatos a ganar el Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Arranca una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El inicio de la fecha 6 se dará en Cajamarca con el duelo entre FC Cajamarca y Atlético Grau. Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en calidad de visita, mientras que Universitario será local este fin de semana.

Sporting Cristal enfrentará a Alianza Atlético en Piura con el objetivo de llegar al primer lugar del Clausura. De igual forma, Alianza Lima jugará ante Melgar en Arequipa en el partido más atractivo de la jornada. Por su parte, este domingo Universitario cerrará la fecha en el estadio Monumental cuando reciba a Los Chankas.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 21 de agosto

  • FC Cajamarca vs Atlético Grau
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Alianza Atlético vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36

Sábado 22 de agosto

  • Sport Huancayo vs CD Moquegua
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: IPD Huancayo
  • UTC vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Juan Pablo II vs ADT
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Deportivo Garcilaso vs Cusco
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 23 de agosto

  • Sport Boys vs Cienciano
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau
  • Melgar vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA
  • Universitario vs Los Chankas
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Monumental
Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.

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