Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 6 del Torneo Clausura

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Arranca una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El inicio de la fecha 6 se dará en Cajamarca con el duelo entre FC Cajamarca y Atlético Grau. Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en calidad de visita, mientras que Universitario será local este fin de semana.

Sporting Cristal enfrentará a Alianza Atlético en Piura con el objetivo de llegar al primer lugar del Clausura. De igual forma, Alianza Lima jugará ante Melgar en Arequipa en el partido más atractivo de la jornada. Por su parte, este domingo Universitario cerrará la fecha en el estadio Monumental cuando reciba a Los Chankas.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 21 de agosto

FC Cajamarca vs Atlético Grau

Hora: 12.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 22 de agosto

Sport Huancayo vs CD Moquegua

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: IPD Huancayo

UTC vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Juan Pablo II vs ADT

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso vs Cusco

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 23 de agosto

Sport Boys vs Cienciano

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Melgar vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Universitario vs Los Chankas

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Monumental

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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