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Colombia vs Ghana EN VIVO: cuotas, hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

No te pierdas el minuto a minuto de este gran partido entre la Tricolor, que llega invicta a esta instancia del mundial, y la selección africana, que busca dar la sorpresa.

Colombia y Ghana se enfrentan hoy, 3 de julio, en Kansas City, en el duelo que definirá al último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.
Colombia y Ghana se enfrentan hoy, 3 de julio, en Kansas City, en el duelo que definirá al último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR | FIFA
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VER EN VIVO Colombia y Ghana que se enfrentan hoy viernes 3 de julio en Kansas City por el último partido de los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al último clasificado a los octavos. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega con confianza tras completar una sólida fase de grupos, en la que sumó 7 de los 9 puntos posibles, terminó como líder de su zona por delante de Portugal y mantuvo el invicto.

Por su parte, Ghana afronta este desafío después de avanzar como tercero del Grupo L, luego de una campaña competitiva en la que consiguió una victoria, rescató un empate frente a Inglaterra y cayó en la última jornada ante Croacia. Ese resultado lo relegó al tercer puesto de su grupo y lo obligó a medirse con uno de los líderes del torneo, aunque buscará dar la sorpresa y eliminar a una de las selecciones más consistentes del campeonato.

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¿A qué hora se juega el Colombia vs Ghana?

En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Ghana se podrá seguir desde las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver el Colombia vs Ghana por el Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver el Colombia vs Ghana online gratis?

Si deseas ver Colombia y Ghana online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Colombia vs Ghana: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de Colombia vs Ghana para el partido de eliminación directa.

  • Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.
  • Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew.

Colombia vs Ghana: cuotas

Las principales casas de apuestas dan por favorita a la selección de Colombia.

  • Betsson: gana Colombia (1,55), empate (3,85), gana Ghana (7,70)
  • Betano: gana Colombia (1,57), empate (4,10), gana Ghana (7,10)
  • Bet365: gana Colombia (1,45), empate (4,20), gana Ghana (8,00)
  • 1XBet: gana Colombia (1,51), empate (4,17), gana Ghana (8,55)
  • Caliente: gana Colombia (1,49), empate (3,95), gana Ghana (8,50)
  • Doradobet: gana Colombia (1,51), empate (4,05), gana Ghana (8,30)
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