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Alianza Lima registró un ajustado triunfo frente a UTC y recuperó la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Más allá de los auspiciosos resultados, un tema que generó debate en los últimos días fue la recurrente ausencia de Kevin Quevedo en las convocatorias de Pablo Guede.

Al ser consultado sobre la situación del veloz extremo, el entrenador argentino confirmó que no lo tiene en consideración.

Pablo Guede no cuenta con Kevin Quevedo

"Se las dije a él en la cara (las razones). Como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí… Pero es verdad que no cuento con él", manifestó el estratega en conferencia de prensa evitando entrar en detalles.

Por otra parte, respecto al rendimiento de sus dirigidos frente a UTC, Pablo Guede fue muy autocrítico: "El primer tiempo me gustó; en el segundo tiempo, nada. Cero".

"No estuvimos tan acertados de cara al gol porque tuvimos varias, pero son encuentros así. La verdad es que hay que felicitar a UTC porque sabía que no iba a ser fácil. No vendió la derrota en varios partidos y no merecía perder. Sabíamos lo duro que iba a ser este partido", agregó.

¿Por qué Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima?

De acuerdo al periodista José Varela, Kevin Quevedo no es tomado en cuenta por Pablo Guede debido a que no cumple con las exigencias del comando técnico. El episodio que rompió la relación con el argentino tuvo lugar después del partido contra Alianza Atlético.

"Kevin Quevedo no va a jugar más con Pablo Guede. Mientras Pablo Guede siga al frente de Alianza Lima, Kevin Quevedo no juega más (…). Esa noche los que no habían jugado (ante Alianza Atlético) entrenaron en el campo principal de Matute bajo las órdenes del comando técnico. Kevin Quevedo se presentó tarde y luego trotó solo", indicó en su canal de YouTube.