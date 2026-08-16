HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pablo Guede responde sobre los motivos para excluir a Kevin Quevedo de Alianza Lima: “Se lo dije en la cara”

Luego del triunfo sobre UTC de Cajamarca en Matute por el Torneo Clausura, el entrenador argentino confirmó que no cuenta con Kevin Quevedo en Alianza Lima.

Kevin Quevedo no suma minutos en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima
Kevin Quevedo no suma minutos en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima
Escuchar
Resumen
Compartir

Alianza Lima registró un ajustado triunfo frente a UTC y recuperó la punta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Más allá de los auspiciosos resultados, un tema que generó debate en los últimos días fue la recurrente ausencia de Kevin Quevedo en las convocatorias de Pablo Guede.

Al ser consultado sobre la situación del veloz extremo, el entrenador argentino confirmó que no lo tiene en consideración.

PUEDES VER: Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

lr.pe

Pablo Guede no cuenta con Kevin Quevedo

"Se las dije a él en la cara (las razones). Como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí… Pero es verdad que no cuento con él", manifestó el estratega en conferencia de prensa evitando entrar en detalles.

Por otra parte, respecto al rendimiento de sus dirigidos frente a UTC, Pablo Guede fue muy autocrítico: "El primer tiempo me gustó; en el segundo tiempo, nada. Cero".

"No estuvimos tan acertados de cara al gol porque tuvimos varias, pero son encuentros así. La verdad es que hay que felicitar a UTC porque sabía que no iba a ser fácil. No vendió la derrota en varios partidos y no merecía perder. Sabíamos lo duro que iba a ser este partido", agregó.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs Venezuela Vóley EN VIVO HOY por los Playoffs del Mundial Sub 17 2026?

lr.pe

¿Por qué Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima?

De acuerdo al periodista José Varela, Kevin Quevedo no es tomado en cuenta por Pablo Guede debido a que no cumple con las exigencias del comando técnico. El episodio que rompió la relación con el argentino tuvo lugar después del partido contra Alianza Atlético.

"Kevin Quevedo no va a jugar más con Pablo Guede. Mientras Pablo Guede siga al frente de Alianza Lima, Kevin Quevedo no juega más (…). Esa noche los que no habían jugado (ante Alianza Atlético) entrenaron en el campo principal de Matute bajo las órdenes del comando técnico. Kevin Quevedo se presentó tarde y luego trotó solo", indicó en su canal de YouTube.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza Lima mantiene el invicto: venció 1-0 a UTC en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima mantiene el invicto: venció 1-0 a UTC en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
FPF toma drástica medida contra UTC y le quita tres puntos a solo horas de jugar contra Alianza Lima

FPF toma drástica medida contra UTC y le quita tres puntos a solo horas de jugar contra Alianza Lima

LEER MÁS
¿Kevin Quevedo se va de Alianza Lima? Revelan el fuerte motivo por el que Pablo Guede no lo tendría más en sus planes

¿Kevin Quevedo se va de Alianza Lima? Revelan el fuerte motivo por el que Pablo Guede no lo tendría más en sus planes

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones de la Liga 1 ACTUALIZADA: resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 ACTUALIZADA: resultados de los partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS
¿Kevin Quevedo se va de Alianza Lima? Revelan el fuerte motivo por el que Pablo Guede no lo tendría más en sus planes

¿Kevin Quevedo se va de Alianza Lima? Revelan el fuerte motivo por el que Pablo Guede no lo tendría más en sus planes

LEER MÁS
¡Pura garra y corazón! Perú ganó 3-2 a República Checa en un partidazo por el Mundial sub 17 de Vóley 2026

¡Pura garra y corazón! Perú ganó 3-2 a República Checa en un partidazo por el Mundial sub 17 de Vóley 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 16 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, domingo 16 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS
Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

Piero Quispe lanza contundente respuesta a Christian Cueva tras hablar de su regreso a Universitario: "Él es ..."

LEER MÁS
Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025