Colombia vs Ghana: día, hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Colombia se enfrenta a Ghana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscando un lugar en los octavos de final del torneo. | Foto: Composición LR | AFP

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Colombia y Ghana se enfrentarán por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. La selección cafetera llega como líder del Grupo K tras una destacada fase de grupos, mientras que los africanos avanzaron como uno de los mejores terceros.

Ambos equipos buscarán seguir con vida en la máxima cita del fútbol y dar un paso más hacia el título mundial. A continuación, conoce la fecha, el horario, el estadio y los canales de transmisión para seguir el partido entre Colombia y Ghana en el Mundial 2026.

¿Cuándo juega Colombia vs Ghana?

El partido entre Colombia y Ghana se disputará el viernes 3 de julio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en busca de un cupo a la siguiente ronda del torneo.

¿A qué hora juega Colombia vs Ghana?

El encuentro está programado para las 20:30 horas (hora peruana), en un duelo que se jugará en el Kansas City Stadium.

Colombia y Ecuador: 20.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 21.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 21.30 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 22.30 p. m.

¿En qué canal ver Colombia vs Ghana?

El encuentro entre Colombia y Ghana será transmitido por DirecTV en toda Sudamérica. Además, la afición también podrá seguir las incidencias del compromiso mediante las plataformas de DGO y Paramount+, que ofrecerán la señal en streaming.