Colombia vs Ghana: día, hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026
La selección cafetera avanza como líder del Grupo K, mientras que Ghana llega como uno de los mejores terceros, en un enfrentamiento clave en el Mundial 2026.
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Colombia y Ghana se enfrentarán por un lugar en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final. La selección cafetera llega como líder del Grupo K tras una destacada fase de grupos, mientras que los africanos avanzaron como uno de los mejores terceros.
Ambos equipos buscarán seguir con vida en la máxima cita del fútbol y dar un paso más hacia el título mundial. A continuación, conoce la fecha, el horario, el estadio y los canales de transmisión para seguir el partido entre Colombia y Ghana en el Mundial 2026.
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¿Cuándo juega Colombia vs Ghana?
El partido entre Colombia y Ghana se disputará el viernes 3 de julio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en busca de un cupo a la siguiente ronda del torneo.
¿A qué hora juega Colombia vs Ghana?
El encuentro está programado para las 20:30 horas (hora peruana), en un duelo que se jugará en el Kansas City Stadium.
- Colombia y Ecuador: 20.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 21.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 21.30 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 22.30 p. m.
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¿En qué canal ver Colombia vs Ghana?
El encuentro entre Colombia y Ghana será transmitido por DirecTV en toda Sudamérica. Además, la afición también podrá seguir las incidencias del compromiso mediante las plataformas de DGO y Paramount+, que ofrecerán la señal en streaming.