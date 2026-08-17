Christian Cueva arremete contra Reimond Manco por críticas hacia Paolo Guerrero: "Tiene que pasar el partido para decir las cosas"

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Christian Cueva salió al frente para defender a Paolo Guerrero luego de las recientes críticas que tuvo Reimond Manco sobre el rendimiento del delantero en los últimos partidos del Torneo Clausura. ‘Aladino’ habló del tema durante su participación en el podcast ‘La Parrilla del Loco’, programa conducido por Juan Manuel Vargas, y dejó un contundente mensaje para el exfutbolista.

El volante del Sport Boys cuestionó principalmente el momento en que se realizaron los comentarios de Manco. Para Cueva, si existe una opinión sobre utilizar o no a Paolo Guerrero en algún encuentro, debería darse antes y no después de una actuación que no haya sido la esperada. “Tiene que pasar el partido para decir las cosas, ya está demás”, mencionó en el programa.

Christian Cueva arremete contra Reimond Manco por críticas hacia Paolo Guerrero

‘Alandino’ destacó la preparación que tiene Paolo Guerrero a pesar de su edad y rechazó los comentarios de Reimond Manco donde considera se pone en duda la capacidad del delantero. “Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional. Esperas que pase un mal partido para decir que no son para él”, sostuvo Cueva.

Tengamos en cuenta que la polémica se originó luego del empate entre Alianza Lima y Sport Boys. En aquel encuentro, el delantero no tuvo su mejor rendimiento y por ello, el exfutbolista indicó que el ‘Depredador’ podría jugar dependiendo del rival. Incluso, sostuvo que habrían partidos en los que debería iniciar desde el banco de suplentes.

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¿Cuándo inicia la fecha 6 del Torneo Clausura 2026?

El arranque de la sexta jornada del Torneo Clausura se llevará acabo el viernes 21 de agosto. Para esta fecha destacan los duelos Alianza Atlético vs Sporting Cristal, Melgar vs Alianza Lima y Universitario vs Los Chankas.