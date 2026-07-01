América TV transmitirá 6 partidos de los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA

América TV transmitirá 6 partidos de los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: composición LR/FIFA

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Los 16avos de final del Mundial 2026 nos viene regalando grandes emociones y los hinchas peruanos ya conocen a varios de los clasificados a octavos. América TV confirmó la transmisión de seis partidos en señal abierta, las cuales contarán con la presencia de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través del canal 4. Además, dicha señal contará con varios duelos de la fase final (octavos, cuartos, semifinales y final).

¿Qué partidos de 16avos de final del Mundial 2026 transmitirá América TV?

Estos son los 4 partidos restantes de los 16avos de final del Mundial que se verán en América TV gratis.

Miércoles 1 de julio

Jueves 2 de julio

Portugal vs. Croacia | 6:00 p. m. (hora peruana)

Viernes 3 de julio

¿Dónde ver los partidos de los 16avos de final del Mundial 2026?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 online está a cargo de la señal de DSports y los servicios de streaming DGo y Paramount+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República.

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Hasta el momento, son 7 las selecciones que pusieron su nombre en los octavos de final del Mundial 2026.