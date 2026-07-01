¿Qué partidos transmitirá América TV por los 16avos de final del Mundial 2026?
Se juega la recta final de los 16avos de final del Mundial 2026. Revisa qué partidos se podrán ver de forma gratuita en América TV por señal abierta en todo el Perú.
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Los 16avos de final del Mundial 2026 nos viene regalando grandes emociones y los hinchas peruanos ya conocen a varios de los clasificados a octavos. América TV confirmó la transmisión de seis partidos en señal abierta, las cuales contarán con la presencia de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través del canal 4. Además, dicha señal contará con varios duelos de la fase final (octavos, cuartos, semifinales y final).
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¿Qué partidos de 16avos de final del Mundial 2026 transmitirá América TV?
Estos son los 4 partidos restantes de los 16avos de final del Mundial que se verán en América TV gratis.
Miércoles 1 de julio
- Bélgica vs Senegal | 3.00 p. m. (hora peruana)
Jueves 2 de julio
- Portugal vs. Croacia | 6:00 p. m. (hora peruana)
Viernes 3 de julio
- Argentina vs. Cabo Verde | 5:00 p. m. (hora peruana)
- Colombia vs. Ghana | 8:30 p. m. (hora peruana)
¿Dónde ver los partidos de los 16avos de final del Mundial 2026?
La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 online está a cargo de la señal de DSports y los servicios de streaming DGo y Paramount+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República.
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Clasificados a octavos de final del Mundial 2026
Hasta el momento, son 7 las selecciones que pusieron su nombre en los octavos de final del Mundial 2026.
- Canadá
- Marruecos
- Paraguay
- Francia
- Brasil
- Noruega
- México