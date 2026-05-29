Selección Peruana sufre baja para disputar amistosos ante Haití y España: Miguel Araujo fue desconvocado por lesión

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La selección peruana confirmó este jueves 29 de mayo una sensible baja de cara a los amistosos frente a Haití y España. La Federación Peruana de Fútbol informó que el defensor central Miguel Araujo quedó desafectado de la convocatoria debido a una lesión.

A través de sus redes sociales, la ‘Bicolor’ dio a conocer que el zaguero no será considerado para los amistosos internacionales. “La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Miguel Araujo, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Sporting Cristal, ha sido diagnosticado con una lesión”, señala en el comunicado.

Comunicado de la FPF. Foto: FPF

Miguel Araujo es baja en la Selección Peruana para los amistosos ante Haití y España

La Federación Peruana de Fútbol precisó que el defensor nacional no podrá estar presente en los encuentros preparatorios ante Haití y España, rivales que tendrá la selección de Perú en la próxima fecha FIFA. “Queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales”, añade la ‘Bicolor’ en su mensaje.

Esta noticia representa un golpe para el comando técnico de Mano Menezes, ya que Miguel Araujo venía siendo considerado por el entrenador brasileño en las últimas convocatorias como una pieza importante en la zona defensiva. Hasta el momento, no se ha mencionado si se convocará a un reemplazante para ocupar el lugar del defensor de Sporting Cristal.

¿Cuándo se jugarán los amistosos de la Selección Peruana?

El primer encuentro que disputará la selección peruana será ante su similar de Haití. Este duelo se llevará a cabo el viernes 5 de junio a las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Nu Stadium, ubicado en Estados Unidos.

Ante España, la 'Bicolor' jugará su segundo partido el lunes 8 de junio desde las 9.00 p. m. (hora peruana). La selección dirigida por Mano Menezes afrontará este duelo en el Estadio Cuauhtémoc, en México.