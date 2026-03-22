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Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

El futbolista de Los Chankas viene realizando una gran temporada en la Liga 1 2026 e integrará por primera vez una lista de convocados a la selección peruana.

Adrián Quiroz mostró su emoción por viajar a Europa con la selección peruana. Foto: Inka Digital/composición LR
Adrián Quiroz mostró su emoción por viajar a Europa con la selección peruana. Foto: Inka Digital/composición LR

Adrián Quiroz, actual futbolista de Los Chankas, viene teniendo un gran presente en la Liga 1 2026. Su buena temporada lo llevó a ser convocado por Mano Menezes para los amistosos ante Senegal y Honduras. El volante de 26 años mostró su emoción por ser parte de la lista y viajar con la ‘Bicolor’ a la gira europea.

Durante la conversación con la prensa, Quiroz bromeó diciendo que jugará en escenarios que solo había visto en videojuegos. “Justo comentaba eso. Me gusta jugar ‘play’, ahora de jugar FIFA a estar en estadios tan grandes”, dijo el futbolista de Los Chankas.

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Adrián Quiroz emocionado por ser parte de la selección peruana

El mediocampista de Los Chankas mencionó que el haber llegado a la ‘Bicolor’ es una recompensa a lo que viene haciendo en el año. “Un sueño cumplido vestir la camiseta de la selección. Compartir con jugadores que nos han llevado al Mundial es un orgullo. Pase momentos duros pero ahora toma valor estos momentos", indicó para los medios.

De igual forma, confesó que conversó con algunos futbolistas de la selección como Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y Diego Enriquez. “Hablamos ahí un poco con ‘Yoshi’. Tengo admiración por él. La verdad calidad de persona, con Miguel (Araujo) también, con Diego (Enríquez), y nada, ahí nos estaremos viendo el día de mañana”, señaló.

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¿En qué equipos ha jugado Adrián Quiroz?

Adrián Quiroz es surgido de las categorías inferiores de Universitario donde hizo su debut a nivel profesional. Estos son los equipos por donde pasó el actual futbolista de Los Chankas.

  • Universitario de Deportes
  • Atlético Grau
  • Alfonso Ugarte
  • Comerciantes FC
  • Los Chankas
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