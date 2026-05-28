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Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

El entrenador de la selección peruana, Mano Menezes, dará a conocer este 28 de mayo su lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de junio ante España y Haití.

Mano Menezes anunciará a su lista de convocados.
Mano Menezes anunciará a su lista de convocados. | composición LR
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Con la mente puesta en las Eliminatorias para el Mundial 2030, la selección peruana inicia sus trabajos. Este 28 de mayo, Mano Menezes dará a conocer su lista oficial de convocados para los partidos contra España y Haití. El técnico brasileño ha evaluado tanto a los jugadores del torneo local como a los que militan en el extranjero y apunta a conformar un plantel que refuerce al equipo durante el próximo proceso de clasificación.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 6

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Posible lista de convocados de Perú:

Arqueros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Alejandro Duarte (Alianza Lima)

Defensas

  • Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)
  • César Inga (Universitario)
  • Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (Copenhague de Dinamarca)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Sparta Praga - República Checa)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

  • Adrián Quiroz (Los Chankas)
  • André Carrillo (Corinthians - Brasil)
  • Erick Noriega (Gremio - Brasil)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Jesús Pretell (LDU - Ecuador)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona - Israel)
  • Alex Valera (Universitario)
  • Joao Grimaldo (Sparta Praga - República Checa)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)

¿Cuándo juega Perú vs. Haití?

El amistoso contra Haití se disputará el viernes 5 de junio en el Nu Stadium, Florida, EE. UU. Este encuentro comenzará a las 7.00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).

Perú vs. España: fecha y hora confirmada

El enfrentamiento entre Perú vs. España tendrá lugar el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, México. La Roja se encuentra en fase de preparación para el Mundial. El partido comenzará a las 9.00 p. m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia.

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