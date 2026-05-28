Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

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Con la mente puesta en las Eliminatorias para el Mundial 2030, la selección peruana inicia sus trabajos. Este 28 de mayo, Mano Menezes dará a conocer su lista oficial de convocados para los partidos contra España y Haití. El técnico brasileño ha evaluado tanto a los jugadores del torneo local como a los que militan en el extranjero y apunta a conformar un plantel que refuerce al equipo durante el próximo proceso de clasificación.

Posible lista de convocados de Perú:

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Alejandro Duarte (Alianza Lima)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)

César Inga (Universitario)

Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Sparta Praga - República Checa)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

Adrián Quiroz (Los Chankas)

André Carrillo (Corinthians - Brasil)

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Jesús Pretell (LDU - Ecuador)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona - Israel)

Alex Valera (Universitario)

Joao Grimaldo (Sparta Praga - República Checa)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá)

¿Cuándo juega Perú vs. Haití?

El amistoso contra Haití se disputará el viernes 5 de junio en el Nu Stadium, Florida, EE. UU. Este encuentro comenzará a las 7.00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador).

Perú vs. España: fecha y hora confirmada

El enfrentamiento entre Perú vs. España tendrá lugar el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, México. La Roja se encuentra en fase de preparación para el Mundial. El partido comenzará a las 9.00 p. m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia.