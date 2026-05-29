Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura

Universitario jugará de local, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal viajarán en la última fecha del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Universitario jugará de local, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal viajarán en la última fecha del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

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El Torneo Apertura 2026 llega a su fin con la jornada 17. Luego de la goleada de Alianza Lima 3-0 sobre Los Chankas en la fecha anterior, los blanquiazules se llevaron el primer torneo del año. Con el primer lugar ya definido, todos los clubes buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en la tabla acumulada.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Con el triunfo de Alianza Lima en la jornada pasada, los íntimos se consagraron ganadores del Torneo Apertura.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 16 12 +22 39 2. Los Chankas 16 10 +6 33 3. Cienciano 16 9 +11 30 4. Universitario 16 7 +8 26 5. Melgar 16 7 +7 25 6. Cusco FC 16 7 -4 24 7. Deportivo Garcilaso 16 6 0 23 8. Alianza Atlético 16 5 +4 21 9. Comerciantes Unidos 16 5 -1 21 10. ADT 16 5 +2 20 11. Sporting Cristal 16 5 -1 19 12. CD Moquegua 16 5 -6 18 13. UTC 16 4 -5 17 14. Sport Boys 16 4 -5 17 15. FC Cajamarca 16 4 -5 16 16. Sport Huancayo 16 4 -9 16 17. Juan Pablo II 16 4 -15 16 18. Atlético Grau 16 3 -7 13

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 17 del Torneo Apertura

Así se jugará la última jornada del Torneo Apertura. Atlético Grau y CD Moquegua abren la fecha en Piura. Este sábado, Universitario recibe a Sport Huancayo en el Monumental. El domingo, Alianza Lima visitará a FC Cajamarca, mientras que Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Viernes 29 de mayo

Atlético Grau vs CD Moquegua | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 30 de mayo

ADT vs Cusco FC | Hora: 11.00 a. m.

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II | Hora: 3.00 p. m.

Sport Boys vs Comerciantes Unidos | Hora: 5.30 p. m.

Universitario vs Sport Huancayo | Hora: 8.00 p. m.

Domingo 31 de mayo

Melgar vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.

FC Cajamarca vs Alianza Lima | Hora: 1.15 p. m.

Los Chankas vs UTC | Hora: 3.15 p. m.

Cienciano vs Sporting Cristal | Hora: 5.00 p. m.

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

Carlos Garcés es el máximo goleador del Torneo Apertura.