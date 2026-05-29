HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¡Nueva encuesta! Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por poco | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura

Con el Torneo Apertura 2026 ya definido, los equipos de la Liga 1 se enfocan en seguir sumando puntaje para escalar en la tabla de posiciones. Conoce cómo va la clasificación en el campeonato peruano.

Universitario jugará de local, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal viajarán en la última fecha del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario jugará de local, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal viajarán en la última fecha del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Torneo Apertura 2026 llega a su fin con la jornada 17. Luego de la goleada de Alianza Lima 3-0 sobre Los Chankas en la fecha anterior, los blanquiazules se llevaron el primer torneo del año. Con el primer lugar ya definido, todos los clubes buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles pensando en la tabla acumulada.

PUEDES VER: Presidente de Géminis señaló que Ysabella Sánchez regresará al club, pero Alianza Lima respondió: "Su lugar feliz"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Con el triunfo de Alianza Lima en la jornada pasada, los íntimos se consagraron ganadores del Torneo Apertura.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1612+2239
2.Los Chankas1610+633
3.Cienciano169+1130
4.Universitario167+826
5.Melgar167+725
6.Cusco FC167-424
7.Deportivo Garcilaso166023
8.Alianza Atlético165+421
9.Comerciantes Unidos165-121
10.ADT165+220
11.Sporting Cristal165-119
12.CD Moquegua165-618
13.UTC164-517
14.Sport Boys164-517
15.FC Cajamarca164-516
16.Sport Huancayo164-916
17.Juan Pablo II164-1516
18.Atlético Grau163-713

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 17 del Torneo Apertura

Así se jugará la última jornada del Torneo Apertura. Atlético Grau y CD Moquegua abren la fecha en Piura. Este sábado, Universitario recibe a Sport Huancayo en el Monumental. El domingo, Alianza Lima visitará a FC Cajamarca, mientras que Cienciano y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en uno de los duelos más atractivos del fin de semana.

Viernes 29 de mayo

  • Atlético Grau vs CD Moquegua | Hora: 3.00 p. m.

Sábado 30 de mayo

  • ADT vs Cusco FC | Hora: 11.00 a. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II | Hora: 3.00 p. m.
  • Sport Boys vs Comerciantes Unidos | Hora: 5.30 p. m.
  • Universitario vs Sport Huancayo | Hora: 8.00 p. m.

Domingo 31 de mayo

  • Melgar vs Alianza Atlético | Hora: 11.00 a. m.
  • FC Cajamarca vs Alianza Lima | Hora: 1.15 p. m.
  • Los Chankas vs UTC | Hora: 3.15 p. m.
  • Cienciano vs Sporting Cristal | Hora: 5.00 p. m.

PUEDES VER: Antonio Rizola, DT de selección peruana de vóley, hizo sopresivo análisis de Alianza Lima: "Ganó muchos partidos por demérito del adversario"

lr.pe

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

Tabla de goleadores de la Liga 1 2026

Carlos Garcés es el máximo goleador del Torneo Apertura.

JugadorClubGoles
Carlos GarcésCienciano10
Alejandro HohbergCienciano9
Eryc CastilloAlianza Lima9
Hernán BarcosFC Cajamarca9
Facundo CallejoCusco8
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 17 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Luis Advíncula contento por lograr su primer título con Alianza Lima, pero aclara: "Aún no conseguimos nada"

Luis Advíncula contento por lograr su primer título con Alianza Lima, pero aclara: "Aún no conseguimos nada"

LEER MÁS
Pablo Guede tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: "Cuando se levanta una copa muchos salen en la foto"

Pablo Guede tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: "Cuando se levanta una copa muchos salen en la foto"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 6

Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 6

LEER MÁS
PSG - Arsenal: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la gran final de la Champions League 2026

PSG - Arsenal: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la gran final de la Champions League 2026

LEER MÁS
Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

LEER MÁS
Sporting Cristal jugará los playoffs de Copa Sudamericana: cayó 2-0 ante Cerro Porteño por Copa Libertadores

Sporting Cristal jugará los playoffs de Copa Sudamericana: cayó 2-0 ante Cerro Porteño por Copa Libertadores

LEER MÁS
Sporting Cristal vs RB Bragantino: fecha y canal TV del partido por playoffs de Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fecha y canal TV del partido por playoffs de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Antonio Rizola, DT de selección peruana de vóley, hizo sopresivo análisis de Alianza Lima: "Ganó muchos partidos por demérito del adversario"

Antonio Rizola, DT de selección peruana de vóley, hizo sopresivo análisis de Alianza Lima: "Ganó muchos partidos por demérito del adversario"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025