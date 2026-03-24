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Mano Menezes sobre jugadores que convocó para amistosos de la selección peruana: "La idea es que todos tengan minutos"

El técnico brasileño se refirió a su plan con los 24 seleccionados que eligió para enfrentar a Senegal y Honduras. Reconoció que existe cierta ansiedad en el equipo.

Mano Menezes dirigirá en Europa sus 2 primeros amistosos con la selección peruana. Foto: composición/ITEA Sport
Mano Menezes dirigirá en Europa sus 2 primeros amistosos con la selección peruana. Foto: composición/ITEA Sport

Uno de los objetivos del entrenador Mano Menezes en sus primeros amistosos al mando de la selección peruana es que todos sus convocados tengan minutos de juego ante Senegal y Honduras. Así lo manifestó el propio DT en una entrevista para el canal oficial del equipo en YouTube.

“Primero realizaremos trabajos más técnicos para la adaptación y luego iremos incorporando aspectos tácticos. Lo importante es que los jugadores aprovechen cada entrenamiento y que nosotros podamos observarlos. La idea es que todos tengan minutos en estos amistosos", declaró el estratega brasileño para Bicolor+.

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Menezes sobre el nuevo ciclo de la selección: "La ansiedad irá pasando"

Acerca de su primer contacto con los jugadores, Menezes señaló que sus convocados se sienten preparados. "Estamos arrancando. Nos hemos reunido con los jugadores, todos están listos. Tuvimos una primera conversación en la que hablamos de aspectos generales para iniciar los trabajos y que todos tengan claro lo que vamos a hacer", dijo.

"Los jugadores están ansiosos, al igual que nosotros. Iniciar un trabajo es importante, llega un nuevo técnico con nuevas ideas. Estamos enfocados e ilusionados en este proceso, que será largo, de cuatro años, con el objetivo principal de llegar al Mundial 2030. La ansiedad irá pasando con el correr de los entrenamientos", agregó acerca de los nervios por el cercano debut.

Perú es la segunda selección que dirige Mano Menezes tras su paso por Brasil entre 2010 y 2012. Foto: ITEA Sport

Perú es la segunda selección que dirige Mano Menezes tras su paso por Brasil entre 2010 y 2012. Foto: ITEA Sport

La Blanquirroja llegó a París este martes 24 por la mañana y realizó su primera sesión de prácticas en el Stade Louis Boury. El equipo seguirá trabajando en el mismo recinto durante los tres días siguientes hasta el sábado 28 de marzo, cuando se medirá a Senegal en el Stade de France desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

PUEDES VER: Álex Valera y su promesa en la selección peruana como el flamante '9' de Mano Menezes: 'Voy a buscar anotar goles'

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¿A qué jugadores convocó Mano Menezes?

Tras la baja de Renzo Garcés por lesión, así quedó la nómina de 24 jugadores convocados por Mano Menezes. El DT no llamó a ningún futbolista en reemplazo del 'Pastor'.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
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