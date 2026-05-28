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Deportes

Lionel Messi va por su último baile: confirman lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, dejó fuera del Mundial 2026 a dos figuras del fútbol europeo y apostó por un goleador que milita en Sudamérica.

Lionel Messi fue campeón del mundo en Qatar 2022. Foto: AFP
Lionel Messi fue campeón del mundo en Qatar 2022. Foto: AFP
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La selección argentina definió quiénes serán los jugadores que buscarán el bicampeonato en el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni reveló la lista de convocados para el certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Lionel Messi figura entre los citados.

Uno de los grandes ausentes en la Albiceleste es el joven volante Franco Mastantuono, quien tuvo poca participación en la temporada con Real Madrid. Otro nombre que destaca por su ausencia es Paulo Dybala.

PUEDES VER: Selección peruana: lista de convocados de Mano Menezes para partidos ante España y Haití

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Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026

  • Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)
  • Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

La selección argentina integra el grupo J del Mundial 2026. En su zona se encuentran equipos de Europa y África.

  • Argentina
  • Austria
  • Jordania
  • Argelia

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¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

El debut de Argentina en el Mundial 2026 será el 16 de junio ante la selección de Argelia. El duelo tendrá lugar en el GEHA Field at Arrowhead Stadium a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).


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