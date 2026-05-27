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Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 6

Sporting Cristal necesita un triunfo en su visita a Cerro Porteño de Paraguay por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es el único resultado que le sirve a los rimenses.

Sporting Cristal todavía no sumó puntos de visita en Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Sporting Cristal
Sporting Cristal todavía no sumó puntos de visita en Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Sporting Cristal
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Sporting Cristal no renuncia a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Luego de perder ante Junior en Barranquilla, los dirigidos por Zé Ricardo viajaron a territorio paraguayo con la consigna de obtener una victoria ante Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Con las eliminaciones de Cusco FC y Universitario de Deportes, el conjunto rimense es el único representante peruano que tiene opciones de mantenerse en competiciones internacionales en la presente temporada. A los celestes solo les sirve un triunfo para poner su nombre entre los ocho mejores del continente.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Grupo de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026: partidos y resultados de la fecha 6

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Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

Antes de empezar la última fecha, Sporting Cristal ocupa el tercer lugar del grupo F de la Conmebol Libertadores. Dicha ubicación le permite acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Cerro Porteño (Paraguay)53+210
2Palmeiras (Brasil)52+28
3Sporting Cristal (Perú)52-16
4Junior (Colombia)51-34

Partidos de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

  • Cerro Porteño vs Sporting Cristal | jueves 28 de mayo | 5.00 p. m.
  • Palmeiras vs Junior de Barranquilla | jueves 28 de mayo | 5.00 p. m.

PUEDES VER: PSG - Arsenal: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la gran final de la Champions League 2026

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Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

El sexto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será de visitante ante Cerro Porteño.

  • Fecha 1: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño
  • Fecha 2: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
  • Fecha 3: Sporting Cristal 2-0 Junior
  • Fecha 4: Sporting Cristal 0-2 Palmeiras
  • Fecha 5: Junior 3-2 Sporting Cristal
  • Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal | jueves 28 de mayo.
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