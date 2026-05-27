Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 6

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Sporting Cristal no renuncia a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Luego de perder ante Junior en Barranquilla, los dirigidos por Zé Ricardo viajaron a territorio paraguayo con la consigna de obtener una victoria ante Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Con las eliminaciones de Cusco FC y Universitario de Deportes, el conjunto rimense es el único representante peruano que tiene opciones de mantenerse en competiciones internacionales en la presente temporada. A los celestes solo les sirve un triunfo para poner su nombre entre los ocho mejores del continente.

Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

Antes de empezar la última fecha, Sporting Cristal ocupa el tercer lugar del grupo F de la Conmebol Libertadores. Dicha ubicación le permite acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Cerro Porteño (Paraguay) 5 3 +2 10 2 Palmeiras (Brasil) 5 2 +2 8 3 Sporting Cristal (Perú) 5 2 -1 6 4 Junior (Colombia) 5 1 -3 4

Partidos de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs Sporting Cristal | jueves 28 de mayo | 5.00 p. m.

Palmeiras vs Junior de Barranquilla | jueves 28 de mayo | 5.00 p. m.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

El sexto partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será de visitante ante Cerro Porteño.