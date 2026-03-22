Paolo Guerrero y su peculiar reacción tras ser consultado por su ausencia en la selección peruana: "¿Es broma?"

Hace algunos días, Mano Menezes dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos contra Senegal y Honduras en Europa. Algo que llamó la atención fue la ausencia de Paolo Guerrero. Justamente, al finalizar el partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II, el ‘Depredador’ charló con la prensa y dejó un peculiar comentario acerca de la convocatoria.

El goleador histórico de la ‘bicolor’ fue consultado si le dolió no ser convocado en la selección peruana, a lo que él delantero respondió lo siguiente: “¿Es broma? Pero, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo estoy feliz de que muchos chicos nuevos estén en la selección y yo soy un hincha más”, enfatizó.

Paolo Guerrero y su peculiar reacción tras ser consultado por su ausencia en la selección peruana

El delantero de Alianza Lima indicó que a pesar de no ser convocado en esta ocasión, apoyará a sus compañeros para que puedan hacer un buen papel en estos amistosos. “Amo mi Perú y voy a hacer todo lo posible para que mis compañeros lleguen muy bien, se sientan muy bien y hagan un buen trabajo en la selección porque eso representa a nuestro Perú”, mencionó el ‘Depredador’.

De igual forma, se refirió sobre la posibilidad de que la selección peruana le haga un partido de despedida, teniendo en cuenta que estaría jugando su última temporada como profesional. “No va a partir de mí. Creo que si al final la selección quiere hacer un partido, en buena hora, yo feliz de la vida. Y si no, como lo acabo de decir, todos los peruanos tenemos que apoyar a nuestra selección como patriotas”, finalizó.

¿Cuándo será el siguiente partido de Alianza Lima?

El equipo capitaneado por Paolo Guerrero disputará el siguiente encuentro ante Universitario. El ‘Clásico del Fútbol Peruano’ se jugará el sábado 4 de abril a las 8.00 p. m. en el Estadio Monumental.