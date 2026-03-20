Brasil - Francia: día, hora y canal de TV para ver el partido internacional por fecha FIFA de marzo
Carlo Ancelotti y Didier Deschamps citaron a sus mejores jugadores para uno de sus últimos amistosos previo al Mundial 2026. Revisa todo sobre el partido Brasil - Francia.
- Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana
- Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"
Un clásico del fútbol mundial se vivirá en los próximos días por la fecha FIFA de marzo. Las selecciones de Brasil y Francia, que contarán con estrellas de la talla de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé, se verán las caras en un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026.
Uno de los grandes ausentes para este partidazo será Neymar. El entrenador Carlo Ancelotti señaló que el habilidoso jugador todavía no está en su mejor condición física y hay mucha incertidumbre sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo.
PUEDES VER: Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España
¿Cuándo juega Brasil vs Francia?
El partido Brasil - Francia se llevará a cabo el jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Boston (Estados Unidos).
¿A qué hora juega Brasil - Francia el amistoso internacional?
En territorio peruano, el cruce entre brasileños y franceses se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Qué canal transmitirá el partido de Brasil ante Francia?
El encuentro entre Francia vs Brasil, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.
PUEDES VER: Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026
Convocados de Brasil para los amistosos
Carlo Ancelotti no consideró a los delanteros Neymar Júnior (Santos de Brasil) y Estevao (Chelsea). Por otra parte, resalta la primera convocatoria del atacante Rayan.
- Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).
- Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).
- Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).
Convocados de Francia para jugar ante Brasil
Entre las principales estrellas de la selección francesa figuran Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé —ganador del Balón de Oro—.
- Porteros: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes).
- Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano.
- Volantes: Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery.
- Delanteros: Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitiké, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram.