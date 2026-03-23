Paolo Guerrero es uno de los futbolistas peruanos más reconocidos en el planeta. El ahora delantero de Alianza Lima fue mundialista con la selección y, a lo largo de su trayectoria profesional, logró vestir la camiseta de clubes como Bayern Múnich, Flamengo o Corinthians.

Ya en el epílogo de su carrera, el atacante reflexionó sobre la realidad del balompié nacional y cuestionó la postura de algunos jugadores que consiguen migrar al exterior.

Guerrero y su crítica a los jugadores peruanos que van al extranjero

Paolo Guerrero se estrenó como conductor de streaming en el programa 'MVP', que tuvo como invitados a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante la conversación, el ‘Depredador’ abordó el tema de los futbolistas peruanos en el extranjero.

En ese sentido, el mundialista en Rusia 2018 remarcó que nuestros representantes deben mostrar un nivel superior y marcar la diferencia en ligas de otros países.

“Eso pasa mucho con la rebeldía. Cuando tú estás en el extranjero… Por ejemplo, en caso de que él (Jefferson) esté en Alemania, debe demostrar que está mejor y por encima que los alemanes. No puedes llegar a estar al mismo nivel porque van a preferir a un alemán”, sostuvo.

“En lo futbolístico uno debe llegar y ser mejor. Si vas a Brasil, tienes que marcar la diferencia y demostrar que eres mejor que muchos brasileros. No puedes llegar a ser igual; sino, le dan la oportunidad y le pagan toda la plata a un brasilero” agregó.

El goleador histórico de la selección peruana indicó que la rebeldía es determinante para ganarse un lugar en los clubes internacionales.

“Eso es lo que mucho no entienden. A veces muchos peruanos que salen al extranjero se conforman y dicen: ‘No, pucha, estoy bien, yo igual que ese aquí’. No, no, no, tú tienes que marcar una diferencia. Y si estás sentado en el banco, debes tener la rebeldía para demostrar que soy mejor que muchos aquí. A veces no, se van para abajo, se van quedando, dejando de estar…”, concluyó

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

José Paolo Guerrero Gonzales nació el 1 de enero de 1984; es decir, actualmente tiene 42 años. El propio jugador aseguró que el 2026 será su última temporada como profesional.