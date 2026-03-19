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Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

La era de Mano Menezes al mando de la selección peruana empezará frente a una potencia africana. Revisa todo sobre el partido Perú - Senegal por la fecha FIFA de marzo.

La selección peruana tiene programados 2 amistosos en la fecha FIFA de marzo. Foto: composición LR/AFP
La selección peruana tiene programados 2 amistosos en la fecha FIFA de marzo. Foto: composición LR/AFP

La selección peruana se alista para empezar un nuevo ciclo al mando del entrenador Mano Menezes. La primera prueba que tendrá el brasileño no será nada fácil, pues tendrá que enfrentarse a Senegal en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo.

El amistoso frente a la campeona africana tendrá lugar en suelo francés. Este compromiso marcará el inicio de la gira de la Bicolor por Europa.

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¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El partido Perú - Senegal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en el Stade de France, recinto ubicado en la ciudad de París. Luego de este compromiso, la Blanquirroja se verá las caras contra Honduras.

¿A qué hora juega Perú - Senegal el amistoso internacional?

El primer amistoso de la selección peruana del 2026 empezará a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Senegal?

El encuentro entre Perú vs Senegal, que se realizará en el marco de la fecha FIFA de marzo 2026, se podrá ver a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

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Lista de convocados de la selección peruana

La primera baja en la selección peruana es el defensor Renzo Garcés, quien fue descartado por lesión.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
Lista de convocados de la selección peruana. Foto: FPF

Lista de convocados de la selección peruana. Foto: FPF

Lista de convocados de Senegal para jugar ante Perú

El gran ausente en la convocatoria de Senegal es Sadio Mané, estrella del Al Nassr de Arabia Saudita.

  • Arqueros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (Niza).
  • Defensas: Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Krepin Diatta (Monaco), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Ismail Jakobs (Galatasaray), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa) y Nobel Mendy (Rayo Vallecano).
  • Volantes: Idrissa Gana Gueye (Everton), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pape Gueye (Villarreal), Pape Matar Sarr (Tottenham) y Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
  • Delanteros: Nicolás Jackson (Bayern Munich), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Boulaye Dia (Lazio), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Habib Diallo (Metz), Ibrahim Mbaye (PSG), Mamadou Diakhon (Brujas) y Assane Diao (Como).
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