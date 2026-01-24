HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de hoy, domingo 25 de enero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos amistosos de presentación en Perú, así como las ligas de Europa.

Partidos de hoy 25 de enero. Foto: composición LR
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 25 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Perú (Tarde CelesteTarde del Rojo Imperial), Sudamérica (Liga BetPlay, Liga Profesional Argentina) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DSports y L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvi) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Sporting Cristal llevará a cabo su presentación oficial este domingo. Los rimenses concretaron los fichajes de tres jugadores para la próxima temporada. Del mismo modo, Cienciano, Melgar y Sport Boys tendrán su primer contacto con la hinchada en el año.

Partidos amistosos de presentación HOY

Partidos de la Premier League HOY

  • Crystal Palace vs Chelsea
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Arsenal vs Manchester United
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de LaLiga HOY

  • Atlético Madrid vs Mallorca
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Barcelona vs Real Oviedo
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la liga argentina HOY

  • Boca Juniors vs Deportivo Riestra
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Argentinos Juniors vs Sarmiento
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium.
