Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

Los fanáticos de la velocidad esperan con ansias el estreno de la F1, en el Albert Park de Melbourne, se encienden los motores. McLaren, Mercedes Benz, Ferrari y Red Bull parte como favoritos,

Inicia la esperada temporada de la Fórmula 1 2026. Foto: Lr/ESPN
Inicia la esperada temporada de la Fórmula 1 2026. Foto: Lr/ESPN

La Fórmula 1 se alista para volver por la puerta grande con el prestigioso Australia GP 2026. El estreno de la nueva temporada en F1 promete romper récords de audiencia con el regreso de 'Checo' Pérez, la consolidación de Franco Colapinto y la revancha de Max Verstappen en Red Bull. El evento principal arranca este sábado 7 de marzo a las las 11:00 pm y se podrá ver por Disney + y ESPN.

Los campeones de McLaren sueñan con defender la 'corona', aunque la escudería Ferrari quiere romper la sequía de títulos. Asimismo, Mecedes Benz pretende demostrar que son un serio candidato al campeonato luego de la histórica salida de Lewis Hamilton. Las reconocdas marcas Audi y Cadillac generan expectativa en el circuito.

lr.pe

¿A qué hora ver Australia GP 2026 de la Fórmula 1 en Sudamérica?

Los fanáticos de la velocidad no quieren perderse el estreno de la Fórmula 1 2026 en el imponente circuito del Albert Park. Por este motivo, La República Deportes te juega los exigentes horarios. Evindetemente, por el cambio de horario, evento empezará desde las 11:00 pm en Perú.

  • Perú: 11:00 pm
  • Colombia: 11:00 pm
  • Ecuador: 11:00 pm
  • Brasil: 1:00 am
  • Argentina: 1:00 am
  • Chile: 1:00 am

lr.pe

¿Dónde ver Australia GP 2026 por la Fórmula 1?

La hinchada que no pueda asistir al Albert Park de Melbourne deberán seguir la carrera en la popular platadorma de Disney Plus o por ESPN. Asimismo, La República Deportes te contará los pilotos ganadores y los detalles del evento principal.

lr.pe

Fixture oficial de la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 reveló la programación completa de los 24 Grandes Premios que conformarán la temporada 2026, incluyendo fechas y horarios de cada actividad programada para los fines de semana. Este año, el calendario se ampliará a un total de 30 carreras, ya que se incorporarán 6 Sprints a la agenda. "La grilla contará con 24 carreras regulares y otras 6 Sprints con el estreno del circuito en Madrid", anunció la FIA.

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a las 11 pm

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 2:00 am

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 2:00 am

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 12:00 am

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 10:00 am

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 12:00 pm

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 3:00 pm

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 3:00 pm

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 3:00 pm

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 3:00 pm

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 8:00 am

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 8:00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 8:00 am

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 6:00 am

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 9:00 am

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 8:00 am

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 8:00 am

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 6:00 am

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 8:00 am

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 08:00 am

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 08.00 am

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 6:00 am

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 7:00 am

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 7:00 am

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 3.00 pm

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 03.00pm

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 12:00 pm

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 11.00 pm

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 11:00 am

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 8:00 am

