Jefe del INPE renuncia tras cuestionamientos
Deportes

Partidos de hoy, 21 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Champions League, Serie Río de la Plata y amistosos internacionales.

Atlético de Madrid y Barcelona juegan este miércoles 21 de enero por la Champions League. Foto: Composición LR
Atlético de Madrid y Barcelona juegan este miércoles 21 de enero por la Champions League. Foto: Composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 21 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Champions League) y Sudamérica (Serie Río de la Plata) por las señales de canales como ESPN, o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tus equipos favoritos.

En la Champions League, destacan los encuentros de Galatasaray ante Atlético de Madrid y Slavia Praga contra Barcelona. En Perú, se disputará la 'Tarde del Águila', partido donde se dará a conocer al plantel de Comerciantes Unidos ante su hinchada, cuando enfrente a UTC. Otro encuentro atractivo será el Peñarol vs Colo Colo por el torneo Serie Río de la Plata.

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

  • Galatasaray vs Atlético de Madrid
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Qarabag vs Eintracht Frankfurt
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Atlanta vs Athletic Club
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Bayern Múnich vs Royale Union SG
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Chelsea vs Pafos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Juventus vs Benfica
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Marsella vs Liverpool
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Newcastle vs PSV
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Slavia Praga vs Barcelona
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Supercopa de Chile HOY

  • Coquimbo vs Limache
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos de la Superliga de Colombia HOY

  • Santa Fe vs Junior
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: RCN

Partidos de Amistosos Internacionales HOY

  • Comerciantes Unidos vs UTC
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Nativa TV

Partidos de la Serie Río de la Plata HOY

  • Peñarol vs Colo Colo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
