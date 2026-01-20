Partidos de hoy, 21 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Champions League, Serie Río de la Plata y amistosos internacionales.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 21 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Champions League) y Sudamérica (Serie Río de la Plata) por las señales de canales como ESPN, o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tus equipos favoritos.
En la Champions League, destacan los encuentros de Galatasaray ante Atlético de Madrid y Slavia Praga contra Barcelona. En Perú, se disputará la 'Tarde del Águila', partido donde se dará a conocer al plantel de Comerciantes Unidos ante su hinchada, cuando enfrente a UTC. Otro encuentro atractivo será el Peñarol vs Colo Colo por el torneo Serie Río de la Plata.
Partidos de la Champions League HOY
- Galatasaray vs Atlético de Madrid
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Qarabag vs Eintracht Frankfurt
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Atlanta vs Athletic Club
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Bayern Múnich vs Royale Union SG
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Chelsea vs Pafos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Juventus vs Benfica
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Marsella vs Liverpool
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Newcastle vs PSV
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Slavia Praga vs Barcelona
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Supercopa de Chile HOY
- Coquimbo vs Limache
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos de la Superliga de Colombia HOY
- Santa Fe vs Junior
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: RCN
Partidos de Amistosos Internacionales HOY
- Comerciantes Unidos vs UTC
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Nativa TV
Partidos de la Serie Río de la Plata HOY
- Peñarol vs Colo Colo
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Disney Plus