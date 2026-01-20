Partidos de hoy, 21 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 21 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Champions League) y Sudamérica (Serie Río de la Plata) por las señales de canales como ESPN, o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas los encuentros de tus equipos favoritos.

En la Champions League, destacan los encuentros de Galatasaray ante Atlético de Madrid y Slavia Praga contra Barcelona. En Perú, se disputará la 'Tarde del Águila', partido donde se dará a conocer al plantel de Comerciantes Unidos ante su hinchada, cuando enfrente a UTC. Otro encuentro atractivo será el Peñarol vs Colo Colo por el torneo Serie Río de la Plata.

Partidos de la Champions League HOY

Galatasaray vs Atlético de Madrid

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Qarabag vs Eintracht Frankfurt

Hora: 12.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Atlanta vs Athletic Club

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Bayern Múnich vs Royale Union SG

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Chelsea vs Pafos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Juventus vs Benfica

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Marsella vs Liverpool

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Newcastle vs PSV

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Slavia Praga vs Barcelona

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Supercopa de Chile HOY

Coquimbo vs Limache

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos de la Superliga de Colombia HOY

Santa Fe vs Junior

Hora: 7.30 p. m.

Canal: RCN

Partidos de Amistosos Internacionales HOY

Comerciantes Unidos vs UTC

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Nativa TV

Partidos de la Serie Río de la Plata HOY