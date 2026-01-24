HOYSuscripcion LR Focus

Melgar vs Macará EN VIVO: hora y canal del partido por la Tarde Rojinegra 2026

En el estadio Monumental de la UNSA, Melgar presentará a su plantel cuando enfrente a Macará de Ecuador por la Tarde Rojinegra 2026.

Melgar y Macará se enfrentan por la Tarde Rojinegra 2026. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Melgar vs Macará EN VIVO juegan este domingo 25 de enero desde las 5.00 p. m., por la Tarde Rojinegra 2026. El estadio Monumental de la UNSA albergará este partido, que será transmitido por Movistar Deportes (canal 3). Si no quieres perderte la cobertura ONLINE gratis, La República Deportes te brindará información actualizada: alineaciones confirmadas, marcador en vivo y los goles en video de este y otros partidos de hoy.

La institución arequipeña presentará a su plantel ante todo su público cuando se lleve a cabo la 'Tarde Rojinegra', evento que viene acompañado de un partido de presentación, en esta ocasión, ante Macará de Ecuador. Los dirigidos por Juan Reynoso tienen como objetivo luchar por el título nacional esta temporada y quieren empezar con un triunfo ante su hinchada.

¿A qué hora juega Melgar vs Macará?

En territorio peruano, el encuentro se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Melgar vs Macará?

El partido Melgar vs Macará, por la Tarde Rojinegra, será transmitido por la señal de Movistar Deportes (canal 3) para territorio sudamericano. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro gracias a La República Deportes.

Alineaciones probables de Melgar vs Macará

  • Melgar: Carlos Cáceda, Nelson Cabanillas, Alex Deneumostier, Matías Lazo, Alejandro Ramos, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Jhonny Vidales, Nicolás Quagliata, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta.
  • Macará: Rodrigo Rodríguez, Luis Ayala, Jairo Jiménez, José Luis Marrufo, Toño Espinoza, José Cazares, Federico Paz, Tommy Chamba, Gastón Blanc, José Klinger y Franco Posse.

¿En qué estadio juegan Melgar vs Macará?

Melgar y Macará disputarán este encuentro por la Tarde Rojinegra en el estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa, Perú. El recinto tiene capacidad para 60.000 espectadores.

Últimos cinco partidos de Melgar

Estos son los cinco duelos más recientes de Melgar previo a enfrentar a Macará.

  • Universitario 3-2 Melgar (Amistoso) | 20.01.26
  • Melgar 2-0 Moquegua (Amistoso) | 17.01.26
  • Alianza Lima 2-2 Melgar (Liga 1 2025) | 31.10.25
  • Melgar 2-0 Sport Huancayo (Liga 1 2025) | 26.10.25
  • Sport Boys 1-0 Melgar (Liga 1 2025) | 20.10.25

Últimos cinco partidos de Macará

Estos son los cinco duelos más recientes de Macará previo a enfrentar a Melgar.

  • Aucas 0-2 Macará (Liga Pro) | 20.12.25
  • Macará 0-1 Cuenca (Liga Pro) | 13.12.25
  • Emelec 0-2 Macará (Liga Pro) | 08.12.25
  • Macará 2-0 El Nacional (Liga Pro) | 30.11.25
  • Macará 3-0 Delfín (Liga Pro) | 23.11.25
