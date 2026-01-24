HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Cienciano vs Bolívar EN VIVO: ¿a qué hora y en que canal ver la Tarde del Rojo Imperial 2026?

Con la ilusión de concretar una buena temporada, Cienciano presenta a su renovado plantel en la Tarde del Rojo Imperial contra Bolívar. Revisa todos los detalles del partido. 

Cienciano vs Bolívar se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/Omar Neyra
Cienciano vs Bolívar se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan este domingo 25 de enero por la Tarde del Rojo Imperial 2026. El partido entre cusqueños y bolivianos se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max en señal televisiva y por su canal de YouTube. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto.

Este 2026, el 'Papá' tendrá que pensar en el campeonato local y su participación a nivel internacional. En primer lugar, se enfrentará a Melgar en busca de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Cienciano vs Bolívar: ficha del partido

PartidoCienciano vs Bolívar
¿Cuándo?Domingo 25 de enero del 2026
¿A qué hora?3.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?L1 Max
¿Dónde?Estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿A qué hora juega Cienciano vs Bolívar?

En suelo peruano, el compromiso entre Cienciano vs Bolívar por la Tarde del Rojo Imperial iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Cienciano vs Bolívar?

La transmisión del Cienciano vs Bolívar por la Tarde del Rojo Imperial estará a cargo de L1 Max.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Cienciano vs Bolívar online?

Vía streaming, podrás seguir el Cienciano vs Bolívar por el canal de YouTube de L1 Max. Asimismo, podrás seguirlo online gratis por la cobertura de La República Deportes.

Entradas Cienciano vs Bolívar

Los precios de las entradas para ver a Cienciano contra Bolívar en la Tarde del Rojo Imperial oscilan entre los 15 y 50 soles.

  • Norte: 15 soles
  • Oriente: 35 soles
  • Occidente: 50 soles
  • Niños: 15 soles.
