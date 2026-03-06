HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
Deportes

Lionel Messi se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump y recibió duras críticas

El elenco del Inter Miami visitó al presidente de Estados Unidos como parte de un reconocimiento por salir campeón de la MLS.

Lionel Messi le entregó un regalo a Donald Trump a nombre del Inter Miami.
Lionel Messi le entregó un regalo a Donald Trump a nombre del Inter Miami. | AFP

Para unos un gesto protocolar, para otros un episodio de alto voltaje político. El Inter Miami con Lionel Messi como capitán, visitó la noche del último jueves a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, como parte de un reconocimiento que recibió el último campeón de la MLS.

El conjunto de "Las Garzas" le regaló al republicano una camiseta con el número 47 a la espalda, en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, un balón y un reloj personalizado.

Este gesto sin dudas encendió la pradera en Buenos Aires. Muchos usuarios le recordaron al capitán de la “Albiceleste” que no asistiera a la Casa Rosada luego de ganar el Mundial Qatar 2022 y evitar encontrarse con el entonces presidente Alberto Fernández.

“Esta imagen es una mancha enorme en el legado de Messi. Calladito mientras Trump habla sobre bombardear países, literalmente amenazando de muerte a quien se le oponga. No vale todo lo mismo. No es ‘cualquiera”, denunció un usuario en su cuenta de X (antes Twitter).

“Messi no fue a la Casa Rosada con la Copa del Mundo, pero sí fue a ver a Trump y le regalo una pelota”, dijeron otros.

Pero hay quienes salieron en defensa de la “Pulga”. Y uno de ellos fue el mandamás argentino Javier Milei. “La única izquierda que sirve esa la de Messi”, dijo en su Instagram.

Además, recordó lo que opinaba sobre el astro argentino en el 2018 cuando “algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar”. “No hay otro jugador en la historia del fútbol comparable con Messi”, indicó.

Notas relacionadas
Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

LEER MÁS
Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

LEER MÁS
Partidos de la Copa Sudamericana 2026: resultados de la fase preliminar y clasificados a grupos

Partidos de la Copa Sudamericana 2026: resultados de la fase preliminar y clasificados a grupos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

LEER MÁS
Christofer Gonzales sueña con jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo: "Daría mi sueldo para poner luces"

Christofer Gonzales sueña con jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo: "Daría mi sueldo para poner luces"

LEER MÁS
Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima - Melgar: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EE. UU. divulga entrevistas del FBI que incriminarían a Trump por presunta agresión contra menor en caso Epstein

Cusco: menor fue hallada sin vida en un hospedaje; su padre fue detenido

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Deportes

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: transmisión del partido de hoy por LaLiga de España

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

Gobierno asigna S/ 100 millones al JNE tras reunión de Roberto Burneo con el MEF

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025