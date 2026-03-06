Lionel Messi se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump y recibió duras críticas

Para unos un gesto protocolar, para otros un episodio de alto voltaje político. El Inter Miami con Lionel Messi como capitán, visitó la noche del último jueves a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, como parte de un reconocimiento que recibió el último campeón de la MLS.

El conjunto de "Las Garzas" le regaló al republicano una camiseta con el número 47 a la espalda, en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, un balón y un reloj personalizado.

Este gesto sin dudas encendió la pradera en Buenos Aires. Muchos usuarios le recordaron al capitán de la “Albiceleste” que no asistiera a la Casa Rosada luego de ganar el Mundial Qatar 2022 y evitar encontrarse con el entonces presidente Alberto Fernández.

“Esta imagen es una mancha enorme en el legado de Messi. Calladito mientras Trump habla sobre bombardear países, literalmente amenazando de muerte a quien se le oponga. No vale todo lo mismo. No es ‘cualquiera”, denunció un usuario en su cuenta de X (antes Twitter).

“Messi no fue a la Casa Rosada con la Copa del Mundo, pero sí fue a ver a Trump y le regalo una pelota”, dijeron otros.

Pero hay quienes salieron en defensa de la “Pulga”. Y uno de ellos fue el mandamás argentino Javier Milei. “La única izquierda que sirve esa la de Messi”, dijo en su Instagram.

Además, recordó lo que opinaba sobre el astro argentino en el 2018 cuando “algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar”. “No hay otro jugador en la historia del fútbol comparable con Messi”, indicó.